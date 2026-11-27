Definen si cumple prisión en Domingo Arena

Durante el terrorismo de Estado, Maiorano se desempeñó como teniente de primera dentro de la División Inteligencia e Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Dipre), operando en los departamentos II y III bajo el alias de “el ratón”. El imputado, de 75 años, había egresado de la Escuela Naval en 1973 y tuvo participación previa en la organización de ultraderecha Juventud Uruguaya de Pie. Además de las denuncias por hechos ocurridos en 1975, la Fiscalía incorporó nuevos relatos que lo vinculan con detenciones ilegales y torturas registradas entre 1977 y 1981, incluido el testimonio de una pareja de militantes que lo señaló directamente.