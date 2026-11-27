La jueza suplente de 23º turno, Silvana García, dispuso este jueves el procesamiento con prisión del militar retirado Daniel Maiorano, quien arribó a Uruguay extraditado desde España para responder ante la Justicia por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. La resolución judicial hace lugar al pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, dirigida por el fiscal Ricardo Perciballe, y apunta al accionar represivo desplegado en la órbita de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval.
Derechos humanos
Procesaron con prisión al militar retirado Daniel Maiorano por toruturas
Extraditado desde España, se le atribuyen los delitos de lesiones graves, privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos, en el marco de las torturas sufridas por militantes del Partido Comunista.