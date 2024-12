Recuerdo de la fiscal que procesó al dictador Juan María Bordaberry

"Al conmemorarse hoy el Día de los Derechos Humanos, en todos los actos públicos y privados, debería recordarse y rendir homenaje a la Dra. Ana María Tellechea Reck, la primera en ser designada en Uruguay para la Fiscalía Especializada en la materia, quien falleció el pasado 7 de diciembre, hace ya tres días, y prácticamente ningún medio de comunicación dio noticias de su muerte.

Tellechea fue quien acusó al dictador Juan María Bordaberry, a quien condenaron a 25 años de cárcel por Atentado a la Constitución, desapariciones y muertes por tortura; logró el primer procesamiento por torturas como delito de lesa humanidad de un militar (el sobrino del propio Goyo Álvarez), trabajó en el tema de los fusilados de Soca, actuó en los casos de Aldo Perrini, Nybia Sabalsagaray, Iván Morales y Oscar Fernández Mendieta, entre otras muchas causas.

Tellechea, nació un 25 de setiembre en Montevideo, y vivió en la villa de El Sauce, en el departamento de Canelones. Autodidacta hasta 1962, dio examen de ingreso a educación secundaria, y cursó en liceos de Colón y Maroñas; estudió el preuniversitario en el Liceo Miranda e ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República donde se recibió como abogada a fines de los años setenta.

Enviudó joven y con un hijo a cargo, trabajó en un Estudio Jurídico, hasta 1983 cuando ingresó al Ministerio Público, donde ejerció en Montevideo, Young, Paysandú y Las Piedras. Por su compromiso con la verdad, fue homenajeada por Crysol y recibió la Medalla Chico Méndes a la Resistencia, con la que el Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM) de Río de Janeiro rinde homenaje al activista de las luchas populares campesinas asesinado el 22 de diciembre de 1988.

Hasta aquí los datos que cualquier colega podría necesitar para dar la noticia de la muerte de Ana María. Hay abundante información en Internet sobre cada uno de los casos en los que intervino, en particular el que involucraba al Gral. Pedro Barneix, quien optó por el suicidio, antes de enfrentar la verdad del asesinato de Aldo Perrini.

Agrego a continuación un testimonio personal:

Conocí a la Dra. Tellechea en octubre de 2006, cuando me citaron como testigo en la causa Bordaberry. Ante la jueza de 7° Turno, Dra. Graciela Gatti presenté todos los artículos que había escrito sobre el tema y entregué copia de páginas de algunos libros, entre ellos “El color que el infierno me escondiera” de Carlos Martínez Moreno, que Tellechea comenzó a leer mientras brindaba mi testimonio.

Para mi sorpresa, en un momento observé que la fiscal se secaba las lágrimas. Con el tiempo, cuando trabamos amistad, me confesaría que el relato de Martínez Moreno le impactó, porque desconocía la existencia de semejantes hechos durante la dictadura. “Creo que vivía en una pecera. No me enteré entonces de lo que estaba pasando y eso me permitió ver pruebas y testimonios sin una previa subjetividad”, me confió.

Con la abogada Pilar Elhordoy, a través de Tellechea, fuimos agregando a la causa Bordaberry artículos que en esos días pude escribir con aportes para el esclarecimiento de varios casos y le entregamos el “Informe Benedetti”, que coordinamos desde la Fundación Mario Benedetti con un grupo de estudiantes de la Facultado de Ciencias Sociales. Esa investigación nutrió los casos ”acordonados” al de Bordaberry, que sigue tramitando hoy el fiscal Ricardo Perciballe.

Con Tellechea coincidíamos en el Mercado de la Abundancia. Ella participaba en la directiva de Joven Tango, y los boliches del lugar (Rincón de los Poetas y El Esquinazo) eran de algún modo mi oficina para hacer contactos y recabar datos de todo tipo de informantes. La relación llevó del “Buenas noches doctora” al “Hola Ana María”, sin que perdiéramos la profesionalidad.

Con el tiempo llegamos a la amistad. Compartimos mesa con sus amigos de “la milonga”, jugamos al truco y a la información sobre causas de derechos humanos le agregamos datos sobre la vida personal. Fui de los primeros en enterarme de su enfermedad, que paradójimante la condenaba a no recordar cuando había asumido la tarea de generar memoria. No estoy dispuesto a aceptar que ella también quede en el olvido".