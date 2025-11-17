Seminario sobre trabajo sexual es declarado de interés por la Junta Departamental de Montevideo

En esta oportunidad, la programación incluirá exposiciones sobre acceso a derechos, estigma, salud, marcos normativos y desafíos actuales en materia de políticas públicas. Las organizaciones participantes también presentarán líneas de trabajo vinculadas a prevención de la violencia, fortalecimiento comunitario y estrategias de reducción del daño.

Al cierre de la jornada, a las 19.00, se realizará un Cine Foro en la Facultad de Bellas Artes (salón 218) con la película “Mala Reputación”. La actividad será gratuita, con cupos limitados por espacio. Para reservar se habilitó el número 092 920 916.

El Grupo Visión Nocturna, fundado en 2007 y con sede en Fray Bentos, desarrolla acciones de promoción de derechos, salud, participación ciudadana y acompañamiento a personas que ejercen o están en salida del trabajo sexual. La Declaración de Interés de la Junta Departamental reafirma el valor de esta instancia como un ámbito necesario para visibilizar derechos y reducir el impacto del estigma.