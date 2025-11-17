La Junta Departamental de Montevideo emitió una Declaración de Interés para el 8° seminario “Trabajo Sexual: A un clic de nuestros derechos”, organizado por el Grupo Visión Nocturna (GVN). La actividad se realizará el miércoles 26 de noviembre, de 13 a 18.30 horas, en la sede de CRYSOL, en Requena 1533, y contará además con una instancia cultural en la Facultad de Bellas Artes.
26 de noviembre
Seminario sobre trabajo sexual es declarado de interés por la Junta Departamental de Montevideo
