El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció públicamente una escalada de hostilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, señalando que la administración de Donald Trump amenaza de manera casi diaria con derrocar por la fuerza el orden constitucional de la isla.
Intervencionismo
Díaz-Canel denuncia plan de EEUU para derrocar el orden constitucional en Cuba
Díaz-Canel alertó sobre amenazas de intervención de EEUU y denunció un bloqueo petrolero total que paraliza sectores vitales en toda la isla.