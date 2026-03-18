Díaz-Canel denuncia plan de EEUU para derrocar el orden constitucional en Cuba

En su mensaje, Díaz-Canel también apuntó contra el secretario de Estado, Marco Rubio, vinculando la retórica intervencionista con un intento de desviar la atención de los conflictos internos de la administración Trump, como el estancamiento bélico en Irán. Pese a las amenazas de una intervención para forzar un cambio de régimen, el mandatario reafirmó la soberanía de su nación, asegurando que cualquier intento de agresión externa chocará con una resistencia inexpugnable por parte del pueblo cubano bajo la consigna de firmeza inquebrantable.