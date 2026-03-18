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Díaz-Canel | Cuba | EEUU

Intervencionismo

Díaz-Canel denuncia plan de EEUU para derrocar el orden constitucional en Cuba

Díaz-Canel alertó sobre amenazas de intervención de EEUU y denunció un bloqueo petrolero total que paraliza sectores vitales en toda la isla.

Díaz-Canel advierte contra intentos desestabilizadores.

Díaz-Canel advierte contra intentos desestabilizadores.

 Sputnik
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció públicamente una escalada de hostilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, señalando que la administración de Donald Trump amenaza de manera casi diaria con derrocar por la fuerza el orden constitucional de la isla.

La voz de Cuba

A través de sus canales oficiales, el mandatario alertó sobre las pretensiones de Washington de adueñarse de los recursos y la economía cubana, utilizando como pretexto la crisis que el propio bloqueo estadounidense ha profundizado durante más de seis décadas.

El líder cubano calificó las acciones de la Casa Blanca como un "castigo colectivo" diseñado para rendir al pueblo mediante la parálisis de sectores vitales como el energético y el alimentario. Esta denuncia surge en un contexto de extrema tensión, agravado por la reciente Orden Ejecutiva 14380, que establece un bloqueo petrolero total. Esta medida ha impedido la llegada de crudo a la isla por más de tres meses, afectando gravemente el funcionamiento de hospitales, el transporte y el suministro eléctrico nacional.

En su mensaje, Díaz-Canel también apuntó contra el secretario de Estado, Marco Rubio, vinculando la retórica intervencionista con un intento de desviar la atención de los conflictos internos de la administración Trump, como el estancamiento bélico en Irán. Pese a las amenazas de una intervención para forzar un cambio de régimen, el mandatario reafirmó la soberanía de su nación, asegurando que cualquier intento de agresión externa chocará con una resistencia inexpugnable por parte del pueblo cubano bajo la consigna de firmeza inquebrantable.

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