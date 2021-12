Diputada de Cabildo Abierto dijo que no se vacunó porque su “fe cristiana” le confiere “inmunidad natural”

La diputada Elsa Capillera salió rápidamente a aclarar sus dichos. Dijo que no usó “las palabras correctas” al intentar explicar de manera “resumida” cómo funcionan las vacunas. «Es importante que todos seamos responsables en las señales que damos y dado que no fui cuidadosa, quiero corregir las palabras que use para expresarme», acotó.