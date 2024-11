Comenzó este miércoles una transición a la uruguaya

Durante la reunión fueron presentados quienes conducirán la transición. Alejandro "Pacha" Sánchez quien lleve adelante la misma en coordinación con el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y la Prosecretaria, Mariana Cabrera. Se dialogó sobre algunos proyectos que se encuentran en proceso de concreción y asuntos vinculados al Mercosur.

Las autoridades de los distintos ministerios prepararán documentos con la información necesaria para los equipos que formarán parte del gobierno electo, señala la web de la Presidencia al dar cuenta del encuentro.

Gobierno y Mercosur

Asimismo, agrega, se dialogó sobre proyectos que están en proceso de concreción y temas vinculados al Mercosur, cuya LXV Cumbre se realizará los días 5 y 6 de diciembre en Montevideo. Lacalle Pou concurrirá a esta instancia acompañado por el presidente electo.

Tras la reunión el presidente electo, Yamandú Orsi, dejó en claro que “a partir de ahora empieza un trabajo que es arduo, pero lo primero que tenemos para decir es que las puertas están bien abiertas como para trabajar de manera tranquila, con todo sobre la mesa, con los materiales preparados”.

En ese sentido, sostuvo que ya están las condiciones dadas para poner los equipos a "trabajar en la cancha".

Por otro lado, hizo referencia al proyecto de Neptuno. Orsi dijo que el asunto fue mencionado en su encuentro con Lacalle Pou, pero que “es uno de los temas para seguir conversando”.

“Lo de Arazatí simplemente lo dimos como titular. No hay una fecha y no sé si lo van a firmar. Hay algunos aspectos del proyecto que no me terminan de convencer, pero no precisamos nada sobre esto”, consideró. “En algún momento lo vamos a tener que hablar”, sostuvo.

Indicó que conversó con el presidente sobre el Mercosur, y la futura cumbre que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de diciembre en Uruguay, en esa línea, el futuro mandatario trajo a flote que acompañara a Lacalle Pou a la reunión del bloque.

Invitación del Presidente

"Aclaro y explicito algo que creo que ya se sabe, que el propio presidente la misma noche de la elección me convocó para que lo acompañara para la cumbre", dijo. Replica, de esa manera, Lacalle Pou el gesto que con él tuviera el entonces presidente Tabaré Vázquez cuando lo invitó a que lo acompañara a Buenos Aires ala ceremonia de asunción de Alberto Fernández, lo que se concretó unos días después.

En esa línea precisó que el presidente habló con Orsi sobre proyectos pendientes que el país tiene con Brasil, incluyendo la licitación para el puente Yaguarón.

Anunció que el jueves visitará al presidente Luiz Inácio Lula de Silva en Brasilia, “donde llevo como tema central la posibilidad de que se acelere este proceso, porque me consta que no había avanzado mucho, no por falta de voluntad de Brasil, sino porque la circunstancia de una licitación a veces hace que las cosas se demoren”.

Todo indica que la transición se realizará en forma rápida y eficz como Lacalle y Orsi han planteado y es su interés.

El nuevo gobierno asumirá funciones el sábado 1º de marzo de 2025.