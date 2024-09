Cuando se complica un partido fácil

Las consecuencias de las firmas de los economistas

El pronunciamiento de los economistas tuvo tres consecuencias negativas simultáneas: primero, puso en el tapete una diferencia importante que divide en el seno del campo popular, vale decir, de la izquierda política, social organizada y la ciudadanía que milita y adhiere (o sea, la base organizada del Frente Amplio y lo movimientos sociales), a la vez que es un punto que une a la coalición de gobierno y a la derecha política, social y cultural del país; segundo, un grupo cuadros políticos y técnicos, de donde todo el mundo presume que va a salir el grueso del equipo económico, se puso de gorro al 70 % de los frenteamplistas, que no sólo están de acuerdo con el plebiscito, sino que cuatrocientos mil de ellos incluso firmaron para que se convocara; tercero, produjo un enfrentamiento en términos gruesos a dos meses de las elecciones entre la la izquierda académica y el movimiento de los trabajadores, en un tono de un iluminismo insultante, no porque lo escriba yo, sino porque así lo recibieron la mayor parte de los militantes sindicales, aun de aquellos sindicatos que no acompañaron la recolección de firmas, que pueden compartir los argumentos de los 112, pero que el tonito catedrático medio de “yo sé y vos no” tampoco se lo bancan.