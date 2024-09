El balance de la AUF desnuda una situación muy comprometida

auf 2.png

La AUF no se ha pronunciado oficialmente acerca de la denuncia mencionada y alguno de los dirigentes denunciados han pretendido restarle importancia y han afirmado que la misma carece de fundamentos. Eduardo Ache, por ejemplo, se ha mostrado molesto ante las preguntas del periodista Leonardo Sarro, invitándolo a mirar hacia la empresa Tenfield del llamado “ Grupo Casal”.

El exvicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, uno de los mencionados en la denuncia, ha explicado que durante su actuación algunos de los fondos se usaron para adquirir insumos referidos a la epidemia de covid-19, amparado en una resolución que los habilitaba y que fuera aprobada oportunamente. Otros, según dice Tealdi, son recursos que se prestaron a algunos clubes como un adelanto por futuros ingresos una vez cedidos los derechos de televisión a partir del 2025, cuando expiren los contratos con Tenfield y los derechos sean comercializados eventualmente con otra empresa.

Otros dirigentes han sido más prudentes e incluso ha trascendido que Ignacio Alonso ha viajado a Paraguay acompañado de Roberto Lafluf, el ex asesor del presidente Luis Lacalle Pou y actual colaborador de Álvaro Delgado, para entrevistarse con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

Se trate o no de “una campaña de desprestigio”, lo cierto es que la denuncia aparece como una sólida pieza redactada por el abogado penalista Gonzalo Fernández y que el fiscal de Delitos Económicos la ha tomado con tanta seriedad que con extrema celeridad solicitó a la AUF que le suministre, en un plazo de 20 días, toda la documentación contable y financiera que le requirió para continuar la investigación, y que permita aclarar el destino que se le dio a los US$ 25 millones que recibió de Conmebol en distintas partidas en los últimos años.

En la denuncia, los clubes afirmaron que en "los estados financieros de la AUF de los años 2021 y 2022, como de la falta de respuesta al pedido de información solicitada en noviembre 2023 por un grupo de clubes, no surge el ingreso de los US$ 25.176.000 enviados como anticipo por la Conmebol en los años 2021/2022/2023".

Se ha sabido que el abogado penalista Jorge Barrera ha asumido la defensa del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y del exvicepresidente, Gastón Tealdi.

“Lo que el fiscal quiere evaluar es si lo denunciado es razonable y si las explicaciones de la AUF son convincentes, en ese caso la denuncia será archivada”, dijo uno de los integrantes del Consejo Directivo pasado (2019-2023), que fue denunciado. Con los balances de la AUF y la Conmebol en la mano, parece evidente que hay incongruencias muy difíciles de disimular, por lo que el fiscal solamente deberá determinar si tales incongruencias constituyen o no delito.

Otros dirigentes incluidos en la denuncia son la Cra. Victoría Díaz, directora ejecutiva de la AUF; los integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF entre 2019 y 2023, Eduardo Ache, Jorge Casales, Matías Pérez, Andrea Lanfranco y Fernando Sosa.

De acuerdo a lo informado por la prensa, la AUF estaría evaluando denunciar a los que presentaron la demanda ante la Conmebol, argumentando que tanto el estatuto de la AUF como el de la Conmebol y la FIFA prohíben a los clubes acudir a la Justicia ordinaria para solucionar los diferendos y que los mismos deben ser sustanciados ante los órganos jurisdiccionales de la propia asociación.

Hay, no obstante, otros aspectos que serán motivo de investigación y algunos que resultan muy llamativos. En el último balance de la Conmebol consta una transferencia a la AUF de 15.000.000 de dólares como adelanto de la Copa América que no figura en el balance de 2023 de la AUF, que ésta habría entregado al Banco República en la pasada semana.

Los ingresos de más o menos 7.500.000 dólares que la AUF hace constar en su balance provenientes de la Conmebol son por otro concepto, lo que podría no llamar la atención si no fuera que los ingresos por la Copa América fueron cedidos al Banco República como garantía de su línea de crédito. Eso ha llamado la atención de alguna de las autoridades del BROU, lo mismo que las pérdidas del último ejercicio, el patrimonio cercano a cero que el balance registra y algunas imputaciones como activo, de deudas que están en litigio con la empresa Tenfield y que Tenfield no reconoce.

También hay salvedades en el balance 2022 que registraron diferencias de 1.000.000 de dólares, todo lo cual haría presumir que la AUF podría tener un patrimonio negativo de hasta 8.000.000 de dólares, lo que justificaría considerar muy seriamente la cancelación de la línea de crédito de la que dispone en esa entidad bancaria.

Todo esto sin perjuicio de que el destino de esos 15.000.000 de dólares, que habría girado la Conmebol como adelanto de la Copa América y la presunción de que se habría evitado cumplir con la cesión de fondos al BROU, justificaría la sospecha de que se estaría ante un hecho de apariencia delictiva y las autoridades del BROU estarían obligadas a denunciarlo.

Pese a la magnitud de las revelaciones del balance de la AUF 2023, auditado por la empresa Grant Thornton, y las incongruencias inobjetables con el balance de la Conmebol, el Directorio del BROU acaba de mantener la línea de crédito de que dispone la AUF por mayoría del Directorio y gracias al voto del presidente y los directores, que representan al Partido Nacional y al Partido Colorado, con el voto contrario de los directores que representan al Frente Amplio y a Cabildo Abierto. Esta resolución es más que llamativa y podría calificarse de inexplicable, porque parece evidente que ni por el patrimonio ni por el flujo, en este caso muy comprometido y hasta investigado por la Fiscalía competente, no parece estar en condiciones para disponer de un crédito y mucho menos de ese monto.

La pasividad de los servicios técnicos del Banco y la permisividad del presidente del BROU llaman mucho la atención, aun tratándose de un cliente muy preferencial. Es verdad que la calificación como categoría 4 por el Banco Central, en la que había caído recientemente la AUF de modo automático por no haber presentado sus balance en tiempo y forma, habría cesado al presentarlos al Banco República la semana pasada.

Eso justifica la mencionada resolución, aunque una vez que el mencionado balance sea estudiado deberá forzarse mucho para mantenerse como un sujeto admisible para una línea de crédito.

Por mucho menos el BROU castiga a empresas de menor volumen pero mejor reputación, con la mayor severidad y con mucho menor tolerancia.

Los créditos del Banco República a la AUF

Los créditos del BROU, y en particular los que se otorgaron a la AUF, están fundamentados en 2 pilares que hoy están en duda:

1. Flujos: El aumento en la línea de US$ 7.5 mm a 9 mm en febrero de 2023 fue basado en la ampliación de fideicomiso de garantía para ceder flujos de Copa América 2024 y Mundial 2026. En virtud de que la esencia de la demanda penal es poner en duda los ingresos de fondos provenientes de Conmebol por concepto Copa América, este pilar hoy está en duda.

2. Balance: El patrimonio contable al 31 de diciembre de 2022 era, según PWC, de US$ 6.700.000. El balance cerrado 2023 (auditado por Grant Thornton) arroja un patrimonio de solo US$ 668.000, lo que implica una pérdida de 90 % del patrimonio. El fuerte deterioro en el balance se agrega a la duda sobre los flujos.

Si a esto agregamos que existen partidas de activo por US$ 5.00.000 que el auditor pone en duda, y pasivos por US$ que el auditor señala que no están contabilizados en el balance, es altamente probable que el patrimonio sea negativo.

Respecto a las diferencias entre el balance de Conmebol al 2023 y lo que supuestamente reconoce AUF, el principal ítem es que Conmebol registra haber enviado a AUF en 2023 anticipos por concepto “Copa América 2024”, por US$ 15.925.000.

La AUF reconoce haber recibido US$ 7.000.000 de Conmebol durante 2023, pero lo atribuye a otro concepto, que llama “Plan Fortalecimiento”.

Los créditos a la AUF y los balances de la AUF

Si hay que hacer un resumen de evolución del balance y la línea crédito:

El Brou prestó en 2021 US$ 5.800.000 dólares contra un patrimonio de casi 10.000.000. Hoy le está prestando 8.000.000 de dólares contra un patrimonio de 668.000 dólares.

El BROU pasó de prestar el 61 % de patrimonio a 1346 %, si tomamos en cuenta la línea de US$ 9.000.000 de dólares vigente que congeló hace 2 semanas en US$ 8.000.000.