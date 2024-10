La AUF sin la asistencia del BROU es fiambre

Ache ni habla de la denuncia en el Juzgado de Crimen Organizado que es la verdadera madre de todas las batallas.

Sin embargo, lo del Banco República es más importante que una simple operación de prensa, porque habría elementos para demostrar que se está engañando al sistema financiero con un balance cuyo propósito más bien parece procurar postergar un trago muy amargo ilusionándose con un futuro ingreso multimillonario que va a permitir a los clubes pagar sus “deudas” a la Auf y recomponer su patrimonio.

¡Ojo al piojo!, habría que ver cuántos clubes en sus balances contabilizaron como una deuda los ingresos provenientes del llamado Fondo de Fortalecimiento.

Al menos en el Balance de Nacional, sobre el que hablamos hace unos días, no es posible dilucidar si los millones de dólares recibidos están o no ingresados como préstamo o si fue considerado una mera compensación por su apoyo político al Comité Ejecutivo.

Me atrevo a afirmar porque estoy informado de que hay otros clubes que lo consideraron un ingreso para no reintegrar y que respondía al triple propósito de disimular la importante y desigual transferencia a favor de Nacional por encima de 30 clubes profesionales , presionar a los clubes para que no adopten posiciones más cuestionadoras de la conducción de la AUF o simplemente premiar a los más dóciles.

En todo caso suponer que ese dinero va a ser reintegrado a la AUF preanuncia un contrato de televisión que no es más que una “utopía “ de ingresos futuros .

Ni qué decir el dinero que se ha entregado a los clubes que puede descender de divisional cuya capacidad de pago de una eventual “deuda” estaría más que comprometida.

Mientras tanto la AUF sigue pidiendo plata prestada, al BROU y a la Conmebol.

Pero a los uruguayos lo que nos importa es el BROU porque es el Banco país y llama la atención que con un balance que claramente lo ubica con una capacidad de pago “altamente comprometida” los servicios técnicos y especialmente la Gerencia de Riesgo, cuya conducta ética y capacidad profesional no está en discusión, siga prestándose a un manejo político que pone en riesgo el propio patrimonio del banco país.

Otro tema es el de la Comisión Fiscal de la AUF porque con el propósito de hacer un manejo “prudente” que permita la aprobación del Balance en el Congreso pasa por alto irregularidades más que evidentes para mí, que apenas soy capaz de leer un balance, que lo leo como médico inexperto, pero con los años, acostumbrado a no comerme la pastilla..

Si un médico por evitar dar un disgusto, omite diagnosticar una patología potencialmente mortal está al borde de la mala praxis.

Si una Comisión Fiscal omite dar las alarmas con toda la crudeza necesaria para informar sobre un balance que se va a utilizar para engañar al sistema financiero está jugando fuera del reglamento.

Yo no conozco a los miembros de la Comisión Fiscal, todos son seguramente profesionales probos , imagino que habrá ente ellos empleados públicos, corredores de bolsa, empresarios, profesores e integrantes de prestigiosos estudios que no deberían prestarse a edulcorar un trago de mal gusto máxime que tal balance estará siendo utilizado para un engaño, al menos al BROU.

Así la cosa hoy se reúne el Congreso de la AUF. Todos saben que su origen resulta de una intervención asquerosa y despótica de un sujeto peor aún que actúa con el máximo de autoritarismo y nunca gratis.

Todos saben donde están los dueños del fútbol del que Ignacio Alonso es un empleado de jerarquía con un sueldo “intenso”

Todos saben que el “poder” está en otro lado y que como se demostró hace dos días es capaz de torcer las decisiones del Jefe de Policía, del Ministro el Interior y hasta del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quién hasta las 20 horas del martes estuvo llamando a Beatriz Argimón para que convenciera a Peñarol de jugar en el Estadio Centenario para no quedar tan agachado frente al poder de su amigo Alejandro Domínguez.

Tal vez tenga algo de cierto aquello de que casi siempre los malos ganan.