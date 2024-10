Demasiada turbiedad en el balance de la AUF

En primer lugar, el atraso en su presentación al Banco República (BROU) motivó que la institución financiera bajara su calificación crediticia a categoría 4, en la que se incluyen a los deudores con capacidad de pago “muy comprometida”.

Según informó el semanario Búsqueda, el balance al 31 de diciembre de 2023 fue finalmente presentado por el economista Ignacio Alonso el miércoles 11 de septiembre, ante el propio presidente del BROU, Salvador Ferrer, quien estuvo acompañado por un equipo de los servicios técnicos del banco estatal. El hecho de que el balance haya sido presentado al BROU antes que a los clubes propietarios de la AUF también generó protestas.

“Hemos tomado conocimiento por la prensa que el Sr. Presidente de la AUF, Ignacio Alonso, entregó el balance correspondiente al año 2023 al Ec. Ferrer, en su calidad de Presidente del Directorio del BROU”, expresaron en una misiva dirigida al Directorio del BROU, fechada el 16 de octubre, José Luis Palma y Ernesto Dehl, presidentes de Liverpool y Cerro Largo Fútbol Club, respectivamente. En la carta, también reclamaban que dicha información contable “no ha sido tratada por el máximo órgano que nos rige, el Congreso de Clubes, por lo cual dicho ‘balance’ carece de aprobación del máximo órgano de la Asociación Uruguaya de Fútbol”.

Más allá de los incumplimientos formales reclamados por los clubes, un rápido análisis del balance revela varias señales de alerta que deberían preocupar a cualquier acreedor. Para empezar, la pérdida en un año de aproximadamente el 90% del patrimonio, reduciéndolo a solo U$S 669 mil, un respaldo casi marginal ante pasivos por U$S 39 millones. A esto se suma la corrección del balance al cierre de 2022, el cual fue ajustado para reflejar una pérdida adicional de U$S 1,2 millones, lo que implica que las instituciones financieras han venido trabajando con información incorrecta desde hace más de un año.

La propia opinión “con salvedades” de la firma auditora Grant Thornton llama la atención sobre más de U$S 5 millones en cuentas a cobrar de dudoso valor, que, ante cualquier mínimo nivel de provisionamiento, dejarían el patrimonio de la AUF en territorio negativo en montos varias veces millonarios.

Informe de la Comisión Fiscal de la AUF

FOTO 1 AUF (1).jpg

En su informe presentado el pasado 24 de octubre sobre el balance del ejercicio 2023, la Comisión Fiscal de la AUF disipa completamente todas las dudas que pudieran existir sobre el nivel de capitalización de la institución. Refiriéndose a las cuentas a cobrar identificadas por Grant Thornton en su dictamen, la Comisión Fiscal opinó que “dado el tiempo transcurrido y por el hecho de que la situación no registra avance alguno según pasan los años, existen evidencias suficientes para provisionar por lo menos los saldos netos que surgen de las partidas más antiguas a favor y en contra de la AUF… lo que arroja una sugerencia de provisión a realizar de U$S 1.775.016”. Si se toma en cuenta que el patrimonio informado por la auditoría era de solo U$S 669 mil, esto dejaría el patrimonio corregido de la AUF en más de U$S 1 millón negativo.

Más adelante en el informe, la Comisión Fiscal alerta que “desde el ejercicio 2021, último ejercicio en el que la AUF registró un resultado neto positivo, hasta el cierre de 2023, el patrimonio neto de la AUF pasó de U$S 9.458.713 a U$S 668.518, lo cual equivale a una caída del 93%”. Luego concluye que “la situación producto de dos ejercicios consecutivos con resultados netos negativos por montos significativos resulta muy delicada y, a nuestro juicio, requiere en forma urgente de un plan de recomposición del patrimonio de la AUF, a través de una proyección de los resultados para el corto y mediano plazo que revierta en forma significativa esta tendencia”.

Como vemos, el informe de la propia Comisión Fiscal de la AUF confirma la pérdida patrimonial de más de 8 millones de dólares producida en el último ejercicio.

Con relación a la corrección del balance al 2022, que implicó reconocer las pérdidas adicionales antes mencionadas, los miembros de la Comisión Fiscal concluyen que “la materialidad de los importes involucrados refleja una falla importante en los controles internos relativos a los procedimientos vinculados al proceso de cierre de los estados financieros de la AUF, que requieren mejoras en tal sentido”.

Lejos de disiparse las dudas, cada semana surgen nuevos elementos que alertan sobre la delicada situación financiera y organizacional de la AUF. Mientras tanto, causa sorpresa que los servicios técnicos del BROU continúen sin presentar al Directorio un estudio crítico de este balance y que el BROU siga manteniendo a la AUF en categoría 2, como si todo funcionara normalmente, a la espera de información prometida para el mismo jueves 31.

La demora de los servicios técnicos, que muy probablemente obedece a presiones políticas de la mayoría del Directorio y particularmente de su presidente Salvador Ferrer, no es un dato menor, ya que, de reclasificarse su crédito a categoría 4, como correspondería a una entidad con una economía tan comprometida, el banco estatal debería asumir una pérdida del 50% de su exposición crediticia, aproximadamente U$S 4 millones.

El pueblo uruguayo terminará pagando los delirios de una directiva de la AUF que promete pagar las millonarias deudas acumuladas con una multiplicación de los derechos de TV, basada en mucho relato y pocos datos reales.