EEUU e Irán: ¿Presión estratégica o el umbral de un conflicto armado en el Golfo?

La escalada de tensiones entre EEUU e Irán ha alcanzado un punto crítico. Analistas internacionales señalan que la magnitud y el elevado coste de los preparativos militares iniciados por la Casa Blanca sugieren que Washington podría estar preparando el terreno para una confrontación real, más allá de una estrategia de presión psicológica.
El despliegue de EEUU: "Rapidez y violencia"
El Gobierno de Estados Unidos ha reforzado su presencia en Oriente Medio con el envío del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln. El presidente Donald Trump ha calificado este despliegue como una "maravillosa Armada", advirtiendo que, aunque espera no tener que usarla, sus fuerzas están "listas, dispuestas y capacitadas" para actuar con "rapidez y violencia si es necesario".
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta postura ante el Senado al no descartar una operación militar preventiva. Según Rubio, el país se reserva el derecho de actuar de manera anticipada si existen indicios de ataques inminentes contra las tropas estadounidenses en la región.
La respuesta persa: "El dedo en el gatillo"
Desde Teherán, la respuesta ha sido tajante. Las autoridades iraníes han advertido que cualquier movimiento hostil será interpretado como el inicio formal de una guerra. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asegura que sus fuerzas mantienen un "control inteligente" sobre la zona y que están preparadas para una respuesta "inmediata y contundente".
El general Mohammad Akbarzadeh, subcomandante político de la Armada del CGRI, desafió la movilización estadounidense afirmando que "el enemigo no se atreve a atacar". Akbarzadeh destacó que Irán ya no depende de tácticas tradicionales como el minado para asegurar su soberanía en el área.
El Estrecho de Ormuz: El pulmón energético del mundo
El epicentro de esta tensión se sitúa en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Su importancia estratégica es incalculable:
Seguridad energética: Por sus aguas transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.
Punto de estrangulamiento: Cualquier interrupción en esta ruta afectaría la seguridad alimentaria y comercial a escala global.
Mientras Washington despliega su poderío naval, Irán recuerda que tiene las llaves de este paso estratégico, lo que convierte cualquier error de cálculo en una potencial crisis económica y militar de alcance internacional.
(Con información de RT)