EEUU e Irán: ¿Presión estratégica o el umbral de un conflicto armado en el Golfo?

La respuesta persa: "El dedo en el gatillo"

Desde Teherán, la respuesta ha sido tajante. Las autoridades iraníes han advertido que cualquier movimiento hostil será interpretado como el inicio formal de una guerra. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asegura que sus fuerzas mantienen un "control inteligente" sobre la zona y que están preparadas para una respuesta "inmediata y contundente".

El general Mohammad Akbarzadeh, subcomandante político de la Armada del CGRI, desafió la movilización estadounidense afirmando que "el enemigo no se atreve a atacar". Akbarzadeh destacó que Irán ya no depende de tácticas tradicionales como el minado para asegurar su soberanía en el área.

El Estrecho de Ormuz: El pulmón energético del mundo

El epicentro de esta tensión se sitúa en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Su importancia estratégica es incalculable:

Seguridad energética: Por sus aguas transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial .

Punto de estrangulamiento: Cualquier interrupción en esta ruta afectaría la seguridad alimentaria y comercial a escala global.

Mientras Washington despliega su poderío naval, Irán recuerda que tiene las llaves de este paso estratégico, lo que convierte cualquier error de cálculo en una potencial crisis económica y militar de alcance internacional.

(Con información de RT)