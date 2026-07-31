Manini y la Rendición: menos funcionarios públicos y 15 millones más para transferencias

Los planteos de Cabido Abierto

Manini prevé que la reunión con el mandatario se concrete la semana que viene. La idea inicial de Cabildo Abierto era que los dos diputados, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

Conceptualmente las propuestas de Cabildo Abierto irán en dos sentidos por lo que adelantó Manini: reducir el peso del Estado y aumentar los recursos que se van a destinar para las transferencias a la infancia más vulnerable.

Sobre el peso del Estado, Manini adelantó que el objetivo es que se empiece un camino de reducción de los vínculos laborales con el Estado a razón de un 1% por año (a partir de los números actuales) para alcanzar un 10% menos en diez años. Sería una reducción de unos 3.000 mil vínculos por año aproximadamente.

Actualmente hay unos 305 mil funcionarios públicos y en 2025 se registró un aumento de un 1,4% respecto al año anterior, según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil presentado en la Rendición de Cuentas.

Respecto a las transferencias, Cabildo pretende que se aumente en un 50% los recursos que se van a destinar para reformar el sistema. El gobierno busca unificar todos los programas de transferencias en uno solo y plantea destinar US$ 31 millones para incrementar en un 80% en promedio el monto de las transferencias que reciben los niños de 0 a 2 años (las que reciben los hogares más vulnerables pasarían, de aprobarse el proyecto del gobierno, de unos $ 6 mil a unos $ 10 mil).

Cabildo pretende que el monto que se destine a esa población sea de US$ 45 millones en la Rendición de Cuentas con el objetivo de que cada transferencias sea mayor. Manini ya había adelantado en diversas entrevistas que pretendían reclamar más recursos para ese programa.

La dificultad que enfrenta esta propuesta es que el gobierno ya no puede presentar un incremento de gasto porque las rendiciones de cuentas no permiten enviar un mensaje complementario como sí habilita el proyecto de Presupuesto. Es decir, los US$ 15 millones que pide Manini solo se podrían conseguir a través de reasignaciones que le quiten recursos a otros organismos.

El proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo ya prevé reasignaciones para 2027 por unos US$ 46 millones. Se propone quitar recursos del Instituto Nacional de Colonización, suprimir vacantes, recortar el gasto de funcionamiento por única vez en algunos organismos y reducir los recursos destinados a misiones oficiales y protocolos.

Ese dinero se va a utilizar para reforzar las políticas de seguridad, las de calle, el INAU y también los organismos vinculados a la educación.

En conferencia de prensa este jueves, Manini agregó que también pretenden más recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para que los presos tengan más oportunidades de trabajar y aprender oficios, que no se le quiten recursos a las Fuerzas Armadas, más recursos para el Ministerio de Vivienda y que se realice una campaña para prevenir el consumo de drogas en particular el cannabis.

Para financiar estas propuestas, Cabildo propone un gravamen para los bancos y casas de crédito, revisar las exoneraciones y generar ingresos a través de la regulación online.