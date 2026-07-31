Junto a Orsi y Sanguinetti, el Pit-Cnt lanzó ciclo de reflexión sobre la unidad sindical

Pit-Cnt en octubre

De acuerdo a lo informado por la central sindical, durante agosto y setiembre se desarrollarán distintas actividades barriales, asambleas, charlas y mesas de debate tanto en Montevideo como en el interior.

Posteriormente, en octubre se desarrollará una jornada de “actividades culturales, mesas de conversación y debate” con la participación de distintos sindicatos. Para esa ocasión, el 1 de octubre, se cerrará la calle Jackson, frente a la sede sindical, con el objetivo de celebrar de “manera popular” junto al barrio donde funciona la central.

La segunda instancia tendrá lugar el 3 de octubre, con una gala en el Teatro Solís.

Unidad, largo proceso

La unificación del movimiento sindical, con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), fue la culminación de un largo proceso de unidad que arranca a mediados de la década de los 50 del siglo pasado. Por ese tiempo, el movimiento sindical estaba dividido en tres centrales y varios sindicatos y federaciones independientes.

Acto de unidad sindical. Octubre de 1966, en el Platense Patín Club.

A fines de 1955, recuerda el historiador y exdirigente sindical bancario, Germán D´Elía, a iniciativa de la FEUU se plantea la necesidad de unificar a las centrales sindicales. En 1956, a consecuencia de la huelga frigorífica, la Federación de la Carne (Foica) convoca a los sindicatos para considerar un conjunto de bases mínimas para la unidad.

El proceso sigue con diversas instancias hasta llegado 1964, cuando el movimiento sindical resuelve constituir la CNT, la que posteriormente, en octubre de 1966, en su congreso, adopta el programa del Congreso del Pueblo como propio y aprueba su estatuto.