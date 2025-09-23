Aeropuerto de Carrasco recibió el premio al Mejor de América Latina y el Caribe

ASQ es el programa más exigente de la industria aeronáutica para calificar la experiencia de los usuarios y destaca el nivel y calidad de servicio a partir de las opiniones de los propios pasajeros

Con una metodología rigurosa, el sistema analiza las opiniones de más de 700.000 pasajeros en aeropuertos de todo el mundo sobra una amplia variedad de aspectos, para una comparación objetiva que permite determinar los mejores aeropuertos por tamaño y región.

La principal terminal aérea del Uruguay, que gestiona Aeropuertos Uruguay y forma parte del grupo Corporación América Airports, ya había obtenido el premio ASQ en 2019.

Con el objetivo de celebrar este mérito, Aeropuertos Uruguay llevó adelante una celebración con toda la comunidad aeroportuaria en el Aeropuerto de Carrasco durante la cual se resaltó la importancia del trabajo en conjunto de todo el ecosistema para seguir ofreciendo una experiencia centrada en el pasajero que destaca a nivel mundial por su excelencia.