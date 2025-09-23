En el marco de la Cumbre Anual de Experiencia Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió el premio Airport Service Quality (ASQ) al Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en 2024 en la categoría de terminales aéreas de hasta 2 millones de pasajeros.
Reconocimiento
Aeropuerto de Carrasco recibió el premio al Mejor de América Latina y el Caribe
La entrega del galardón en la categoría de aeropuertos con hasta 2 millones de pasajeros fue durante la cumbre del Consejo Internacional de Aeropuertos.