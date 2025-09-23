Hacete socio para acceder a este contenido

Reconocimiento

Aeropuerto de Carrasco recibió el premio al Mejor de América Latina y el Caribe

La entrega del galardón en la categoría de aeropuertos con hasta 2 millones de pasajeros fue durante la cumbre del Consejo Internacional de Aeropuertos.

Diego Arrosa y Federico Cabrera reciben el premio
Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de la Cumbre Anual de Experiencia Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió el premio Airport Service Quality (ASQ) al Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en 2024 en la categoría de terminales aéreas de hasta 2 millones de pasajeros.

Representantes de Aeropuertos Uruguay recibieron el reconocimiento durante la ceremonia celebrada en Guangzhou, China, en el que participaron representantes de aeropuertos de todo el mundo.

“Es un gran orgullo recibir este premio para el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Cada día trabajamos para darle a Uruguay la mejor puerta de entrada al mundo y a nuestros pasajeros una experiencia memorable basada en la calidad y la excelencia. Este reconocimiento es para Uruguay y para cada una de las personas que hizo posible este logro”, indicó Diego Arrosa, CEO de Aeropuertos Uruguay.

ASQ es el programa más exigente de la industria aeronáutica para calificar la experiencia de los usuarios y destaca el nivel y calidad de servicio a partir de las opiniones de los propios pasajeros

Con una metodología rigurosa, el sistema analiza las opiniones de más de 700.000 pasajeros en aeropuertos de todo el mundo sobra una amplia variedad de aspectos, para una comparación objetiva que permite determinar los mejores aeropuertos por tamaño y región.

La principal terminal aérea del Uruguay, que gestiona Aeropuertos Uruguay y forma parte del grupo Corporación América Airports, ya había obtenido el premio ASQ en 2019.

Con el objetivo de celebrar este mérito, Aeropuertos Uruguay llevó adelante una celebración con toda la comunidad aeroportuaria en el Aeropuerto de Carrasco durante la cual se resaltó la importancia del trabajo en conjunto de todo el ecosistema para seguir ofreciendo una experiencia centrada en el pasajero que destaca a nivel mundial por su excelencia.

