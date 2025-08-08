Hacete socio para acceder a este contenido

Tecnología, innovación y visión

BYD marca número 1 en Uruguay en el mes de julio

El éxito de BYD se sustenta en un portafolio de modelos 100% electrificados que responden a las necesidades reales de los usuarios.

La revolución eléctrica avanza con fuerza en Uruguay, y BYD está al frente. Con 743 unidades vendidas en julio, la marca se posicionó como la número uno en ventas en el país, reafirmando su liderazgo en un mercado que apuesta cada vez más por la movilidad sostenible.

Este resultado refleja no solo una tendencia, sino una transformación en marcha. El éxito de BYD se sustenta en un portafolio de modelos 100% electrificados que responden a las necesidades reales de los usuarios: eficiencia, tecnología, diseño y una experiencia de conducción única.

Modelos que marcan el ritmo del mercado

Yuan Pro – 1.575 unidades vendidas en 2025

El SUV compacto eléctrico que conquista por su autonomía, espacio y estilo urbano. Versátil y confiable, es el favorito de quienes buscan dar el salto hacia una movilidad más limpia. Yuan Pro, la SUV más vendida del mercado.

Seagull – 1.044 unidades en 2025

El modelo más vendido del 2024 y la opción más accesible del line-up de BYD. Compacto, ágil y eficiente, redefine lo que un eléctrico urbano puede ofrecer.

New e2 – 373 unidades en 2025

El modelo pionero en la etapa eléctrica de la marca, con 2.120 unidades vendidas en nuestro país desde su lanzamiento. Con un diseño aerodinámico, prestaciones prácticas y gran aceptación desde su lanzamiento.

Más que autos: tecnología, innovación y visión

BYD continúa revolucionando el transporte con tecnologías propias como la batería Blade y plataformas diseñadas desde cero para vehículos eléctricos. Su red de distribución y soporte local por parte de Sadar permite que cada cliente viva una experiencia completa, desde la compra hasta la posventa.

