BYD marca número 1 en Uruguay en el mes de julio

El SUV compacto eléctrico que conquista por su autonomía, espacio y estilo urbano. Versátil y confiable, es el favorito de quienes buscan dar el salto hacia una movilidad más limpia. Yuan Pro, la SUV más vendida del mercado.

Seagull – 1.044 unidades en 2025

El modelo más vendido del 2024 y la opción más accesible del line-up de BYD. Compacto, ágil y eficiente, redefine lo que un eléctrico urbano puede ofrecer.

New e2 – 373 unidades en 2025

El modelo pionero en la etapa eléctrica de la marca, con 2.120 unidades vendidas en nuestro país desde su lanzamiento. Con un diseño aerodinámico, prestaciones prácticas y gran aceptación desde su lanzamiento.

Más que autos: tecnología, innovación y visión

BYD continúa revolucionando el transporte con tecnologías propias como la batería Blade y plataformas diseñadas desde cero para vehículos eléctricos. Su red de distribución y soporte local por parte de Sadar permite que cada cliente viva una experiencia completa, desde la compra hasta la posventa.