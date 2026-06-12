El Dorado redobla su apuesta en Montevideo: abrió una nueva sucursal de gran superficie

El Dorado "siempre cerca de la gente"

Durante el acto, el director general de El Dorado, José Manuel Polakof, señaló que la apertura representa la culminación de un proceso de trabajo desarrollado durante años. “Es una jornada que, en cierta medida, corona un proceso que un equipo viene haciendo a lo largo de muchos años, de mucho tiempo”, afirmó.

Polakof explicó que la llegada a Montevideo implicó afrontar un escenario diferente para la empresa. “Montevideo era nuevo para nosotros, en cierta medida, y acercarnos a esta comunidad y acercarnos a un desafío distinto al que estamos acostumbrados a encontrarnos en los otros proyectos que llevamos adelante”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la compañía busca trasladar a la capital la experiencia acumulada en otros puntos del país y destacó el compromiso de sus equipos con las comunidades donde opera. “No existe una locación, no existe un lugar donde nuestra gente no entienda que ‘siempre cerca’ significa estar siempre cerca de la gente y de la comunidad donde nos insertamos”, indicó.

El director general agregó que el crecimiento de la empresa está vinculado al desarrollo de los territorios donde se instala. “Nos permitimos crecer y nos permitimos aventurarnos a emprender proyectos en otras comunidades, porque también entendemos que esos emprendimientos suman un granito de arena al desarrollo de las mismas”, señaló.

Asimismo, destacó el vínculo con los vecinos como uno de los pilares de la organización. “Es con los vecinos que nosotros crecemos, y es por eso que nosotros estamos cada vez mejor”, afirmó.

Durante su discurso, Polakof también resaltó el trabajo realizado por Jonathan Aparicio, responsable de la nueva sucursal, a quien definió como un referente dentro de la empresa. Según señaló, se trata de “un buen líder que ha sabido construir equipo, que ha sabido formar personas, que hoy están a lo largo y ancho del país liderando otros proyectos”.

Además, destacó que Aparicio “siempre entendió que el cliente es el centro de todas nuestras decisiones, porque sin ellos no existiríamos”.

Por su parte, el encargado de la sucursal agradeció la presencia de autoridades, colaboradores y vecinos, y recordó su trayectoria dentro de la compañía, donde trabaja desde hace dos décadas. “Hace 20 años que trabajo en la empresa y hay cosas que sé desde que soy un niño. Trabajé desde muy chiquito, con 15 años”, relató.

Aparicio destacó las oportunidades de formación que recibió durante su carrera y valoró la posibilidad de replicar esa experiencia con las nuevas generaciones de trabajadores. “Me fueron formando y enseñando lo que soy hoy en día y tuve la oportunidad de poder generar un espacio de estudio también, poder formarme y capacitarme”, expresó.

En la misma línea, manifestó su deseo de que los nuevos integrantes de la empresa puedan desarrollar un recorrido similar. “Espero que los colaboradores que tenemos aquí, que empiezan, que son jóvenes y nuevos, puedan tener la oportunidad de agarrar y aprender y llegar muy bien también”, señaló.

El responsable del local también remarcó la importancia estratégica de la zona para la empresa y agradeció el apoyo recibido durante el proceso de instalación. “Quiero agradecer enormemente a los vecinos y toda la paciencia que han tenido”, afirmó.

Finalmente, expresó la expectativa de que la nueva sucursal se convierta en un espacio de referencia para la comunidad. “Esperamos que pueda ser su punto de referencia, su punto de encuentro y que sea un punto de confianza para todos ellos”, concluyó.