BYD presentó la nueva Yuan Pro DM-i Super Hybrid y consolida su liderazgo en el mercado

Guelfi destacó además que los dos modelos de pasajeros más vendidos del país pertenecen actualmente a BYD: el Yuan Pro y el BYD Seagull (SEA), mientras que proyectó que el Dolphin también se incorporará a ese liderazgo antes de finalizar el año.

Un modelo de negocio basado en la experiencia del cliente

Más allá del lanzamiento del nuevo vehículo, el ejecutivo sostuvo que el crecimiento de la marca responde a un modelo de negocio centrado en el acompañamiento del cliente durante todo el proceso de compra y posventa.

En ese sentido, remarcó el respaldo de la red de concesionarios y talleres de Sadar, representante de BYD en Uruguay, que este año celebra 75 años de trayectoria.

Respecto al nuevo Yuan Pro DM-i Super Hybrid, explicó que el modelo ofrece una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, gracias a un sistema híbrido enchufable con batería de 18,3 kWh, capaz de recorrer hasta 110 kilómetros en modo totalmente eléctrico. También incorpora una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y un consumo mixto de 4,3 litros cada 100 kilómetros.

La gama estará disponible en dos versiones. La variante de entrada cuenta con una batería de 7,85 kWh, que permite recorrer hasta 45 kilómetros en modo eléctrico, mientras que la versión superior amplía esa autonomía hasta los 110 kilómetros e incorpora un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), además de integrar la tienda de aplicaciones de Google en el sistema multimedia.

Guelfi afirmó que las pruebas realizadas por periodistas, especialistas e influencers confirmaron niveles de autonomía muy cercanos a los anunciados por la marca, un aspecto que, sostuvo, fortalece la confianza de los consumidores.

De cara al cierre de 2026, BYD proyecta convertirse en la marca más vendida del mercado uruguayo, un hito que, de concretarse, marcaría un precedente para la industria automotriz nacional al tratarse de la primera automotriz 100% electrificada y de origen no regional en alcanzar ese liderazgo.