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Empresariales BYD | Nueva | modelo

Crecimiento y liderazgo

BYD presentó la nueva Yuan Pro DM-i Super Hybrid y consolida su liderazgo en el mercado

BYD lanzó su nueva SUV híbrida con una autonomía de hasta 1.100 kilómetros y destacó su crecimiento comercial, que la posiciona como líder en ventas de vehículos de pasajeros durante el primer semestre de 2026.

Lanzamiento BYD

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Por Redacción de Caras y Caretas

BYD presentó oficialmente en Uruguay la nueva Yuan Pro DM-i Super Hybrid, un modelo que combina propulsión eléctrica e híbrida enchufable y que busca ampliar la oferta de movilidad eficiente en el mercado local. El lanzamiento reunió a clientes, periodistas e invitados especiales, quienes pudieron conocer de primera mano las prestaciones del vehículo y la estrategia comercial de la compañía.

Durante la presentación, el director de BYD, Santiago Guelfi, aseguró que la marca atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en Uruguay y reafirmó su objetivo de consolidar el liderazgo en el sector automotor.

Según indicó, BYD comercializó 4.441 vehículos de pasajeros durante el primer semestre de 2026, una cifra que supera ampliamente a la segunda marca del mercado, con 2.550 unidades. Ese desempeño le permitió alcanzar una participación del 16,6% en el segmento de vehículos de pasajeros y del 12,4% del mercado automotor total.

Guelfi destacó además que los dos modelos de pasajeros más vendidos del país pertenecen actualmente a BYD: el Yuan Pro y el BYD Seagull (SEA), mientras que proyectó que el Dolphin también se incorporará a ese liderazgo antes de finalizar el año.

Un modelo de negocio basado en la experiencia del cliente

Más allá del lanzamiento del nuevo vehículo, el ejecutivo sostuvo que el crecimiento de la marca responde a un modelo de negocio centrado en el acompañamiento del cliente durante todo el proceso de compra y posventa.

En ese sentido, remarcó el respaldo de la red de concesionarios y talleres de Sadar, representante de BYD en Uruguay, que este año celebra 75 años de trayectoria.

Respecto al nuevo Yuan Pro DM-i Super Hybrid, explicó que el modelo ofrece una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, gracias a un sistema híbrido enchufable con batería de 18,3 kWh, capaz de recorrer hasta 110 kilómetros en modo totalmente eléctrico. También incorpora una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y un consumo mixto de 4,3 litros cada 100 kilómetros.

La gama estará disponible en dos versiones. La variante de entrada cuenta con una batería de 7,85 kWh, que permite recorrer hasta 45 kilómetros en modo eléctrico, mientras que la versión superior amplía esa autonomía hasta los 110 kilómetros e incorpora un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), además de integrar la tienda de aplicaciones de Google en el sistema multimedia.

Guelfi afirmó que las pruebas realizadas por periodistas, especialistas e influencers confirmaron niveles de autonomía muy cercanos a los anunciados por la marca, un aspecto que, sostuvo, fortalece la confianza de los consumidores.

De cara al cierre de 2026, BYD proyecta convertirse en la marca más vendida del mercado uruguayo, un hito que, de concretarse, marcaría un precedente para la industria automotriz nacional al tratarse de la primera automotriz 100% electrificada y de origen no regional en alcanzar ese liderazgo.

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