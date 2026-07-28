GWM presentó en Uruguay el ORA 5, la nueva SUV eléctrica familiar premiada por su diseño

Más allá de su diseño, el ORA 5 fue desarrollado para ofrecer una experiencia de conducción que combina eficiencia, tecnología y confort. El modelo ofrece una autonomía de hasta 520 kilómetros (ciclo NEDC) y admite carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de recarga.

En materia de practicidad, cuenta con un baúl de 422 litros, ampliable hasta 1.120 litros al rebatir los asientos traseros, rueda de auxilio y anclajes ISOFIX. En seguridad incorpora seis airbags y más de 20 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego, alerta de colisión frontal y cámara de visión periférica de 360°. A su vez, el interior ofrece tablero digital de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia de 14,6 pulgadas y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

En ese sentido, Gastón Cantero, gerente comercial de GWM en Uruguay, señaló que con ORA 5 “se amplió la propuesta eléctrica de la marca con un vehículo pensado para familias que buscan diseño, tecnología y seguridad, sin resignar autonomía ni equipamiento".

Por su parte, Omar Daneri, CEO de Grupo Antelo, expresó su confianza en el futuro de la marca en Uruguay. “GWM hoy es un referente global en movilidad inteligente, con una visión de largo plazo y una capacidad permanente para desarrollar vehículos que responden a las nuevas necesidades de los consumidores. Ese respaldo nos da la confianza para seguir impulsando el crecimiento de la marca en Uruguay. Estamos convencidos de que cada nuevo lanzamiento fortalecerá su posicionamiento y consolidará a GWM como una de las propuestas más relevantes e innovadoras del mercado automotor uruguayo”.

Con la incorporación del ORA 5, GWM continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay y ampliando una propuesta que acompaña el crecimiento sostenido de la marca en el mercado local. Este lanzamiento refleja, además, la evolución global de GWM, impulsada por una estrategia basada en la innovación, la inversión continua en investigación y desarrollo y la búsqueda de soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles. De esta forma, la compañía reafirma su compromiso de acercar al mercado uruguayo vehículos que combinan tecnología, calidad y diseño, anticipándose a las nuevas necesidades de los usuarios.

El nuevo GWM ORA 5 ya está disponible en las versiones Middle (US$ 24.990) y High (US$ 26.990). Además, cuenta con opciones de financiación a través de MiAuto Santander —con el beneficio de comenzar a pagar la primera cuota a los 60 días—, garantía de seis años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 150.000 kilómetros para la batería.