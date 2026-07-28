Los servicios de inteligencia de Estados Unidos (EEUU) y de Israel intentan obtener pruebas de que el líder supremo de Irán, Seyed Mojtabá Jameneí, está vivo, y, en ese caso, averiguar dónde se esconde, reportó este lunes The Times sobre la operación conjunta entre la CIA y el Mossad.
Tras fracasar la ciberinteligencia
La CIA y el Mossad realizan operación conjunta para localizar al líder supremo de Irán
La CIA de EEUU y el Mossad israelí quieren probar que el líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, está vivo, y averiguar dónde se esconde, reportó The Times.