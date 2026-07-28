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Mundo CIA | líder | Irán

Tras fracasar la ciberinteligencia

La CIA y el Mossad realizan operación conjunta para localizar al líder supremo de Irán

La CIA de EEUU y el Mossad israelí quieren probar que el líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, está vivo, y averiguar dónde se esconde, reportó The Times.

Líder supremo de Irán, Seyed Mojtabá Jameneí, buscado por la CIA y el Mossad.&nbsp;

Líder supremo de Irán, Seyed Mojtabá Jameneí, buscado por la CIA y el Mossad. 
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Los servicios de inteligencia de Estados Unidos (EEUU) y de Israel intentan obtener pruebas de que el líder supremo de Irán, Seyed Mojtabá Jameneí, está vivo, y, en ese caso, averiguar dónde se esconde, reportó este lunes The Times sobre la operación conjunta entre la CIA y el Mossad.

Según el medio estadounidense, en algunos círculos de la CIA y el Mossad consideran que el líder iraní murió y que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica trata de fingir su supervivencia para legitimar la guerra con EEUU.

El asesinato de Alí Jameneí y la ciberinteligencia

En los primeros días de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra el país persa el 28 de febrero fueron asesinados decenas de líderes políticos y militares iraníes, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Seyed Alí Jameneí, mientras se atacaban las capacidades navales y de misiles de Irán.

Israel y EEUU se valieron de todos los medios de ciberinteligencia para vigilar a Jameneí, que fue asesinado en febrero de 2026.

Hackearon las cámaras en Teherán para localizar los vehículos de los guardaespaldas y compañeros del líder.

Medios insuficientes para hallar al nuevo líder supremo de Irán

En marzo, Seyed Mojtabá Jameneí, el segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, se convirtió en el nuevo líder supremo del país. Desde su nombramiento, nunca ha aparecido en público, pero ha hecho numerosas declaraciones oficiales.

En el caso de Mojtabá, los medios utilizados para hallar a su padre no resultaron eficientes y por eso la inteligencia humana (humint) pasa a un primer plano.

Los servicios de inteligencia suponen que el líder iraní, que no utiliza teléfono, podría valerse de pedazos de papel y trasmitir los mensajes con ayuda de los repartidores.

Estos repartidores no saben exáctamente qué están haciendo y piensan que están simplemente entregando los papeles de una persona a la otra. El Mossad tiene previsto encontrarlos por un factor humano.

FUENTE: RT en Español

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