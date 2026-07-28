Tercerizados del Mides: "Nunca sabemos si vamos a cobrar en fecha o no"

A la mañana del martes comenzaron dos reuniones tripartitas entre representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), la organización de la sociedad civil (OSC) Otras Manos, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para tratar sobre los atrasos salariales que enfrentan alrededor de 300 trabajadores.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De acuerdo al dirigente sindical Marcelo Bentos “hay dos programas del Mides que tienen convenio con la OSC”, uno de Vales Habitacionales que administra pensiones, y otro de Centros de Primera Atención “que no han pagado el salario de este mes”. Las dos reuniones tripartitas tienen que ver con estos dos programas sociales.
Además “hay otra ONG, Eco Familia, que también está con retrasos salariales y afecta a unos 200 trabajadores”, señaló. En este caso son refugios nocturnos, hogares de 24 horas, centros de cuidado 24 horas para personas autoválidas y otro para personas dependientes. En todos los casos se trata de dispositivos de atención privados “conveniados con Mides, que dan el servicio que debiera dar el Estado sin tercerizar”, reflexionó Bentos.
Sucede “que los trabajadores quedan con deudas y generan recargos” por lo que cada vez quedan más desprovistos “para enfrentar los atrasos salariales”, subrayó. “Al día de hoy hay compañeros que ya no tienen qué comer”, que están preocupados porque “están lindando el desalojo de los hogares”, expresó. Hay trabajadores con hijos “y algunos pueden recurrir a su familia, pero otros no tienen quien pueda darles el apoyo que necesitan”, manifestó.
Sobre el fin de semana pasado el sindicato realizó una olla popular “para acompañar a los trabajadores que atraviesan dificultades con los atrasos” y actualmente están recibiendo donaciones “para poder hacer canastas para los compañeros más complicados”, indicó.
Situaciones que desbordan
Para el sindicalista, que una organización como Otras Manos “que es de las más grandes que hay” presente atrasos en los pagos “es bastante inexplicable”. Estas organizaciones “siempre se han manejado con el bicicleteo” es decir, administrando partidas de dinero de nuevos proyectos “para financiar algún convenio previo”, ahondó. Utilizan este mecanismo “porque siempre hay un atraso con la financiación" entre que empieza a funcionar un dispositivo y el momento en que el Ministerio "baja la partida de dinero”, detalló.
Esto es algo que el sindicato critica “profundamente” porque termina generando “estos inconvenientes y atrasos” que son responsabilidad del Estado. En primera instancia “el encargado de resolver es el Mides”, pero en última instancia la responsabilidad recae en “el Ministerio de Economía y Presidencia”, reflexionó.
De parte del gobierno y de Otras Manos “la información es cruzada y nunca es algo muy concluyente”, alegan que “los expedientes están trancados en el Tribunal de Cuentas, después hablan de Contaduría y ahí queda en un proceso en el que observan las condiciones y vuelve todo para atrás”, relató. “Siempre son cuestiones burocráticas, pero indefectiblemente por una cosa u otra” quedan de “rehenes los trabajadores que no tienen nada que ver” ni con las rendiciones ni con el sistema administrativo “que tiene el Estado, que es paupérrimo”, denunció.
“El nivel de impotencia y de bronca de los trabajadores ha escalado tanto” que empezaron a tomar medidas como los paros sorpresivos e indefinidos “que son inéditas para lo que son estos dispositivos”, lamentó. Desde hace “6 o 8 meses que están diciendo que están arreglando la burocracia” que ocasiona este tipo de problemáticas “y no lo han podido arreglar todavía”, criticó.
Negociaciones profundas
Desde el sindicato “nunca cortamos el diálogo con las autoridades, siempre estuvimos abiertos”, comentó. En cambio “ellos lo han cortado con nosotros o han hecho gala de un diálogo que en realidad es de sordos” porque a cada propuesta “que hemos planteado no las han tenido en cuenta”, describió. Sutiga planteó “la posibilidad de un fideicomiso” para que los trabajadores no vivan más estas situaciones y “ni siquiera lo están evaluando, la respuesta fue un ligero ‘vamos a verlo’”, expresó.
Los préstamos que el Mides acordó con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y República Microfinanzas “no están hechos para paliar este tipo de situaciones, cobran intereses que no corresponden”, argumentó. Además, entre tanto las OSC no paguen los préstamos “el expediente del dispositivo queda trancado” y al final vuelve todo “exactamente a la misma situación, pero con recargos”, fustigó.
El dirigente sindical reconoció que “ayuda a solucionar la situación de algunos trabajadores que estén sin cobrar”, tal es el caso de Otras Manos que informó “que pidió el préstamo el lunes y quizás solucione que se pueda cobrar en estos días”. Sin embargo “no resuelve el problema de fondo” debido a que la OSC “sigue con el mismo problema en términos de fondos y el mes que viene no se sabe que pasará”, concluyó.
Los trabajadores tercerizados tienen “un compromiso con la tarea social”, pero se necesita “mejorar las condiciones laborales”, agregó. El sindicato ha buscado tener reuniones “con Daniel Gerhard, el director de Protección Social, para trabajar sobre mejorar la política pública” pero los problemas salariales no les han permitido avanzar “estos asuntos que involucran a la población” con la que quieren trabajar y buscan "poder hacerlo bien”, declaró.
|
Lo correspondiente
El sindicato le ha reclamado al Mides y a las OSC atrasadas un pago “del 10% extra por concepto de multa que corresponde en caso de atraso” para que los trabajadores “puedan paliar sus deudas” y también en el entendido “de que son varios meses con retrasos y que es importante poder tener un aliciente”. Pero el ministerio “siempre da la misma respuesta ‘que la política pública ya está diagramada’”, y que para conseguirlo tienen que “judicializar, lo que como mínimo es una respuesta poco amable”, señaló. “Entrar en juicio con tu empleador actual para sacarle un 10% más al pago del mes atrasado, es arriesgado”, aclaró.
Caras y caretas se comunicó con el Mides para obtener declaraciones, pero desde el Ministerio no accedieron. Aún así argumentaron por escrito que la manifestación de hoy tiene que ver con “el paro de trabajadores de algunos proyectos de una OSC en particular que adeuda 15 días de salarios”. En ese sentido expresaron que para los beneficiarios “los servicios se garantizan siempre” y que están monitoreando la situación “para asegurar que eso suceda”, aunque no entraron en detalle sobre la situación de los salarios de los trabajadores.