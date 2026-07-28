Tercerizados del Mides: "Nunca sabemos si vamos a cobrar en fecha o no"

Sucede “que los trabajadores quedan con deudas y generan recargos” por lo que cada vez quedan más desprovistos “para enfrentar los atrasos salariales”, subrayó. “Al día de hoy hay compañeros que ya no tienen qué comer”, que están preocupados porque “están lindando el desalojo de los hogares”, expresó. Hay trabajadores con hijos “y algunos pueden recurrir a su familia, pero otros no tienen quien pueda darles el apoyo que necesitan”, manifestó.

Sobre el fin de semana pasado el sindicato realizó una olla popular “para acompañar a los trabajadores que atraviesan dificultades con los atrasos” y actualmente están recibiendo donaciones “para poder hacer canastas para los compañeros más complicados”, indicó.

Situaciones que desbordan

Para el sindicalista, que una organización como Otras Manos “que es de las más grandes que hay” presente atrasos en los pagos “es bastante inexplicable”. Estas organizaciones “siempre se han manejado con el bicicleteo” es decir, administrando partidas de dinero de nuevos proyectos “para financiar algún convenio previo”, ahondó. Utilizan este mecanismo “porque siempre hay un atraso con la financiación" entre que empieza a funcionar un dispositivo y el momento en que el Ministerio "baja la partida de dinero”, detalló.

Esto es algo que el sindicato critica “profundamente” porque termina generando “estos inconvenientes y atrasos” que son responsabilidad del Estado. En primera instancia “el encargado de resolver es el Mides”, pero en última instancia la responsabilidad recae en “el Ministerio de Economía y Presidencia”, reflexionó.

De parte del gobierno y de Otras Manos “la información es cruzada y nunca es algo muy concluyente”, alegan que “los expedientes están trancados en el Tribunal de Cuentas, después hablan de Contaduría y ahí queda en un proceso en el que observan las condiciones y vuelve todo para atrás”, relató. “Siempre son cuestiones burocráticas, pero indefectiblemente por una cosa u otra” quedan de “rehenes los trabajadores que no tienen nada que ver” ni con las rendiciones ni con el sistema administrativo “que tiene el Estado, que es paupérrimo”, denunció.

“El nivel de impotencia y de bronca de los trabajadores ha escalado tanto” que empezaron a tomar medidas como los paros sorpresivos e indefinidos “que son inéditas para lo que son estos dispositivos”, lamentó. Desde hace “6 o 8 meses que están diciendo que están arreglando la burocracia” que ocasiona este tipo de problemáticas “y no lo han podido arreglar todavía”, criticó.

Negociaciones profundas

Desde el sindicato “nunca cortamos el diálogo con las autoridades, siempre estuvimos abiertos”, comentó. En cambio “ellos lo han cortado con nosotros o han hecho gala de un diálogo que en realidad es de sordos” porque a cada propuesta “que hemos planteado no las han tenido en cuenta”, describió. Sutiga planteó “la posibilidad de un fideicomiso” para que los trabajadores no vivan más estas situaciones y “ni siquiera lo están evaluando, la respuesta fue un ligero ‘vamos a verlo’”, expresó.

Los préstamos que el Mides acordó con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y República Microfinanzas “no están hechos para paliar este tipo de situaciones, cobran intereses que no corresponden”, argumentó. Además, entre tanto las OSC no paguen los préstamos “el expediente del dispositivo queda trancado” y al final vuelve todo “exactamente a la misma situación, pero con recargos”, fustigó.

El dirigente sindical reconoció que “ayuda a solucionar la situación de algunos trabajadores que estén sin cobrar”, tal es el caso de Otras Manos que informó “que pidió el préstamo el lunes y quizás solucione que se pueda cobrar en estos días”. Sin embargo “no resuelve el problema de fondo” debido a que la OSC “sigue con el mismo problema en términos de fondos y el mes que viene no se sabe que pasará”, concluyó.

Los trabajadores tercerizados tienen “un compromiso con la tarea social”, pero se necesita “mejorar las condiciones laborales”, agregó. El sindicato ha buscado tener reuniones “con Daniel Gerhard, el director de Protección Social, para trabajar sobre mejorar la política pública” pero los problemas salariales no les han permitido avanzar “estos asuntos que involucran a la población” con la que quieren trabajar y buscan "poder hacerlo bien”, declaró.