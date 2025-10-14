La cadena danesa de muebles y artículos para el hogar JYSK, reconocida internacionalmente por su propuesta de diseño escandinavo accesible, continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay y anuncia la apertura de dos nuevas tiendas en 2026: una en Tres Cruces Shopping, en Montevideo, y otra en Car One Punta del Este.
Nuevo polo de compras
JYSK reafirma su compromiso de acercar el diseño escandinavo a los hogares de todo el país
Con su expansión y la apertura de su tienda online, JYSK continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay.