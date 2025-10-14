JYSK reafirma su compromiso de acercar el diseño escandinavo a los hogares de todo el país

Mercado clave

“Uruguay se ha consolidado como un mercado clave para JYSK en Sudamérica. La gran recepción que tuvimos en Car One Center nos confirma que los consumidores locales valoran nuestra propuesta, y con estas nuevas aperturas buscamos estar aún más cerca de ellos”, señaló el CEO de Jysk para Uruguay Pablo Barcelona.

Con estas nuevas aperturas y el lanzamiento de su tienda online que permite comprar desde cualquier punto del país, JYSK refuerza su objetivo de ser la opción preferida en decoración y equipamiento del hogar en Uruguay. Su propuesta incluye una amplia gama de productos para cada espacio de la casa: decoración, ropa de cama, duvets y almohadas, muebles de interior, muebles de jardín y textiles para el hogar, siempre con el sello del diseño escandinavo.

A nivel global, JYSK cuenta con más de 3.500 tiendas en 50 países y emplea a 31.000 colaboradores, consolidándose como una de las cadenas más relevantes del sector hogar en Europa y el mundo.