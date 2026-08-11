Montecon inaugura Centro de Capacitación Portuaria y presenta simulador de grúas

La solución combina una representación visual de alta inmersión, controles equivalentes a los utilizados en equipos reales y un modelo de simulación basado en física, que reproduce el comportamiento dinámico del equipo, las cargas, los cables, los contenedores y el entorno operativo. Esto permite que las competencias desarrolladas durante la capacitación sean directamente aplicables al trabajo en los equipos reales.

El simulador está equipado con diez pantallas LCD de alta definición de 55 pulgadas que generan un amplio campo visual y una experiencia inmersiva. Asimismo, incorpora una plataforma de movimiento D-BOX que puede moverse en tres ejes, capaz de reproducir movimientos de inclinación, balanceo y desplazamiento vertical, además de un asiento de operador de equipamiento real y joysticks, pedales y controles de calidad equivalentes a los utilizados por los fabricantes de maquinaria.

Esto permite que los operadores practiquen maniobras, enfrentándose a situaciones reales de trabajo sin exponerse a riesgos. Además, el simulador puede incorporar variables como lluvia, niebla, viento u otras condiciones adversas, así como escenarios inesperados para evaluar la capacidad de reacción del trabajador.

“Con 26 años de trayectoria en Uruguay, en Montecon mantenemos la visión de acompañar los cambios tecnológicos y los nuevos desafíos para la competitividad regional. En este escenario, continuamos invirtiendo en el país y en nuestra gente, como forma de potenciar la infraestructura portuaria, contribuir a la formación de nuestros trabajadores y cuidar la seguridad de cada uno de ellos durante el manejo de las herramientas de trabajo”, comentó Martín González, gerente general de Montecon.

La compañía invirtió US$ 800.000 en el nuevo Centro de Capacitación Portuaria, que capacitará a más de 300 trabajadores al año.

La inauguración de este centro y la instalación del simulador de grúas se enmarcan en una política de desarrollo de talento que Montecon impulsa desde hace varios años. La compañía promueve una cultura de aprendizaje continuo, con una inversión sostenida en capacitación y formación a lo largo de toda la trayectoria laboral de sus trabajadores.

Cada año, la empresa define un plan de capacitación por cargo con presupuesto específico, que contempla instancias de entrenamiento técnico y operativo, formación en seguridad, desarrollo de habilidades de liderazgo y competencias transversales, así como el fortalecimiento de conocimientos vinculados a nuevas herramientas y procesos. A través de este enfoque, Montecon acompaña el crecimiento profesional de las personas desde su ingreso a la organización y durante todas las etapas de su desarrollo.

Entre las iniciativas que forman parte de esta estrategia se destacan programas como Impulsa tu Rumbo y Sello de Liderazgo, orientados a potenciar el desarrollo profesional y fortalecer las capacidades de los equipos. La creación de este nuevo centro de formación representa un paso más en ese compromiso, brindando un espacio que permitirá ampliar las oportunidades de aprendizaje y continuar impulsando el desarrollo del talento en el sector portuario

Además, cada nuevo trabajador atraviesa un proceso de inducción y capacitación que le permite incorporarse de forma segura a la operativa portuaria y completar las instancias necesarias para la obtención del carné portuario.

Con una plantilla de 600 colaboradores directos e indirectos, de los cuales el 95% desempeña tareas en el puerto, Montecon reafirma su compromiso con el desarrollo de una operación cada vez más profesional, segura y eficiente.

Como parte de su compromiso con el sector y su vínculo con la comunidad, Montecon también promueve instancias de acercamiento al mundo portuario a través de visitas de escuelas técnicas, para que las nuevas generaciones puedan conocer el trabajo que se realiza dentro del puerto, mostrando las oportunidades de desarrollo profesional.

Actualmente, la empresa opera con ocho grúas móviles en Montevideo, consolidándose como un actor clave en la actividad portuaria nacional y regional, al tiempo que contribuye a su fortalecimiento mediante estándares de excelencia enfocados en el profesionalismo, la seguridad y la confiabilidad.