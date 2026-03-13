Renault presentará 14 nuevos modelos en el mercado internacional antes de 2030

Esta estrategia se refleja en el concepto Bridger, el precursor de una nueva SUV del segmento B. Diseñado sobre la plataforma modular del Grupo Renault, ahora denominada RGMP small, el vehículo estará disponible en versiones de combustión, híbridas o eléctricas, dependiendo del mercado.

A pesar de ser compacta, con menos de 4 metros de largo, la Bridger establece nuevos estándares en su categoría en términos de espacio interior y sensación de amplitud. Entre sus características, destacan los 200 mm de lugar para las rodillas en los asientos traseros, un récord en el segmento, y un baúl de 400 litros de capacidad.

Está previsto que comience su producción en India antes de finales de 2027 y se expanda gradualmente hacia otros mercados internacionales.

La segunda estrategia del plan de Renault Group consiste en reforzar la posición de la marca en Europa, con 12 nuevos modelos para este mercado.

En los segmentos A y B, donde Renault cuenta con un liderazgo histórico, continuará fortaleciendo su presencia con modelos como el Nuevo Clio y los eléctricos Renault 5 ETech, Renault 4 ETech y Twingo ETech. En tanto, para los segmentos C y D, prepara una nueva generación de vehículos eléctricos e híbridos.

Por último, Renault busca un despliegue de la electrificación en toda la gama, lo que implica una extensión de su oferta con tecnología Renault full hybrid E-Tech (autorrecargables) más allá de 2030 en Europa y mercados internacionales, debido a su valor en la eficiencia y su rol en la transición de los conductores hacia modelos 100% eléctricos.

También se desarrollará la próxima generación de vehículos eléctricos, basada en la plataforma RGEV medium 2.0, diseñada para la autonomía, la eficiencia y la carga ultrarrápida. A su vez, se lanzará una nueva generación de vans eléctricas con arquitectura Software-Defined Vehicle (SDV), que será la primera en llegar a los 800 voltios y el laboratorio de innovación de Renault R-Space Lab seguirá trabajando para reinventar la experiencia dentro del auto.

Para 2030, Renault espera vender más de 2 millones de vehículos a nivel global, alcanzar un 100% de ventas electrificadas en Europa y un 50% en el resto de los mercados, y lograr que la mitad de las ventas globales sean fuera del territorio europeo.

Santa Rosa, representante de la marca en Uruguay, acompaña y celebra esta evolución que marca una nueva etapa para Renault a nivel global, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la marca en el mercado local.