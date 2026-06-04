Supermercados El Dorado sumará una nueva sucursal en Montevideo el próximo 11 de junio, en el marco de su estrategia de crecimiento y expansión a nivel nacional. El nuevo local estará ubicado en la intersección de avenida General Eugenio Garzón y bulevar José Batlle y Ordóñez.
"Buenos productos a buenos precios"
El Dorado abre su segunda sucursal de gran superficie en Montevideo
El Dorado inaugurará el 11 de junio una nueva sucursal en Garzón y Batlle y Ordóñez, en el marco de su expansión. Conocé los detalles.