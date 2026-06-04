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Empresariales El Dorado | nueva sucursal |

"Buenos productos a buenos precios"

El Dorado abre su segunda sucursal de gran superficie en Montevideo

El Dorado inaugurará el 11 de junio una nueva sucursal en Garzón y Batlle y Ordóñez, en el marco de su expansión. Conocé los detalles.

El Dorado abre su segunda sucursal de gran superficie en Montevideo.

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Supermercados El Dorado sumará una nueva sucursal en Montevideo el próximo 11 de junio, en el marco de su estrategia de crecimiento y expansión a nivel nacional. El nuevo local estará ubicado en la intersección de avenida General Eugenio Garzón y bulevar José Batlle y Ordóñez.

Con esta apertura, la empresa incorporará su segunda tienda de gran superficie en la capital, ampliando una red comercial que ya supera los 75 establecimientos distribuidos en 16 departamentos del país.

¿Qué servicios ofrecerá la nueva sucursal?

La nueva sucursal contará con una oferta integral de productos, incluyendo alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, frutas y verduras, congelados y carnicería. Además, dispondrá de sectores dedicados a bazar, textil y electrodomésticos.

Entre los servicios que ofrecerá el local también se encuentran las áreas de panadería y rotisería con elaboración propia, una característica presente en distintos puntos de venta de la cadena.

La inauguración forma parte del proceso de expansión que viene desarrollando El Dorado, con el objetivo de fortalecer su presencia en Montevideo y ampliar su propuesta comercial para los consumidores de la zona.

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