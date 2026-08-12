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El tiempo para participar está abierto hasta este domingo 16

Tienda Inglesa lleva a un niño a vivir la experiencia Ajax

Junto a Fundación Celeste, la iniciativa premiará al ganador con un viaje para dos personas a Ámsterdam.

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El ganador, y su acompañante, viajarán a Ámsterdam, Holanda, para vivir una experiencia única junto al Ajax, que incluye una visita al estadio, la posibilidad de asistir a un entrenamiento del plantel femenino y presenciar un partido del equipo femenino y otro del masculino del histórico club neerlandés.

La iniciativa, desarrollada junto a Fundación Celeste e inspirada en el libro Me llamo Alfonsina, soy futbolista, de Daniel Baldi, busca reconocer el talento, la pasión y los sueños de quienes encuentran en el fútbol una forma de proyectar su futuro.

La inscripción deberá ser realizada por un adulto responsable a través de promociones.tiendainglesa.com.uy, donde deberá completar el formulario y adjuntar un video en el que el participante muestre cómo juega al fútbol, explique por qué sueña con convertirse en futbolista profesional y cuente por qué le gustaría conocer al Ajax de Ámsterdam.

Los videos serán evaluados por un jurado integrado por Baldi, la influencer Camila Martínez; la periodista deportiva Valentina Rossi; y el exfutbolista del Ajax, Nicolás Lodeiro.

Como resultado de esa instancia se seleccionará a seis finalistas, y el público podrá votar a su favorito en una plataforma digital. El ganador surgirá de la combinación de la evaluación del jurado y la votación del público.

Las inscripciones están abiertas hasta el domingo 16 de agosto, completando el siguiente formulario https://promociones.tiendainglesa.com.uy/.

Quienes deseen participar pueden consultar las bases y condiciones del concurso en la web de Tienda Inglesa.

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