Tienda Inglesa lleva a un niño a vivir la experiencia Ajax

La inscripción deberá ser realizada por un adulto responsable a través de promociones.tiendainglesa.com.uy, donde deberá completar el formulario y adjuntar un video en el que el participante muestre cómo juega al fútbol, explique por qué sueña con convertirse en futbolista profesional y cuente por qué le gustaría conocer al Ajax de Ámsterdam.

Los videos serán evaluados por un jurado integrado por Baldi, la influencer Camila Martínez; la periodista deportiva Valentina Rossi; y el exfutbolista del Ajax, Nicolás Lodeiro.

Como resultado de esa instancia se seleccionará a seis finalistas, y el público podrá votar a su favorito en una plataforma digital. El ganador surgirá de la combinación de la evaluación del jurado y la votación del público.

Las inscripciones están abiertas hasta el domingo 16 de agosto, completando el siguiente formulario https://promociones.tiendainglesa.com.uy/ .