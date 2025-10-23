UTE y el Consorcio HDEC-KPS-HDC suscriben Adenda al contrato de la Central de Ciclo Combinado en Punta del Tigre

RESPALDO TÉRMICO POR 25 AÑOS

La Central Punta del Tigre B, al igual que su vecina Punta del Tigre A conforman una planta térmica de respaldo, que resulta imprescindible para dotar al sistema de la seguridad y confiabilidad necesarias, no solo en el abastecimiento de la demanda interna sino también como fuente de energía exportable a los países vecinos, constituyéndose en el respaldo térmico para los próximos 25 años.

Su disponibilidad es prácticamente equivalente a toda la generación proveniente de las tres centrales que componen el aprovechamiento hidroeléctrico del río Negro. PTB es equivalente al Río Negro, PTA+PTB es equivalente a Salto Grande Uruguay.