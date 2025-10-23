KPS, es la parte del consorcio que presta el servicio de (O&M), por el cual, se mantiene la disponibilidad y confiabilidad de la mayor central de generación térmica de Uruguay y UTE, otorgando mucha flexibilidad y respaldo al Sistema Interconectado Nacional.
Respaldo térmico
UTE y el Consorcio HDEC-KPS-HDC suscriben Adenda al contrato de la Central de Ciclo Combinado en Punta del Tigre
El objeto de esta nueva Adenda, es la extensión del contrato del servicio de Operación y Mantenimiento (O&M) de la Central del Ciclo Combinado (PTB) por un plazo de 2 años a partir de noviembre de 2025.