Empresariales UTE | contrato | respaldo

Respaldo térmico

UTE y el Consorcio HDEC-KPS-HDC suscriben Adenda al contrato de la Central de Ciclo Combinado en Punta del Tigre

El objeto de esta nueva Adenda, es la extensión del contrato del servicio de Operación y Mantenimiento (O&M) de la Central del Ciclo Combinado (PTB) por un plazo de 2 años a partir de noviembre de 2025.

Por Redacción de Caras y Caretas

KPS, es la parte del consorcio que presta el servicio de (O&M), por el cual, se mantiene la disponibilidad y confiabilidad de la mayor central de generación térmica de Uruguay y UTE, otorgando mucha flexibilidad y respaldo al Sistema Interconectado Nacional.

La nueva central, inaugurada a fines de 2019, es de ciclo combinado lo que permite optimizar el gasto de combustible a través de una turbina complementaria que aprovecha el vapor generado en dos calderas de recuperación (HRSG) alimentadas a partir del funcionamiento del ciclo abierto.

Si bien las turbinas pueden utilizar Gasoil o Gas Natural, el segundo es más conveniente tanto por el menor desgaste que provoca a las máquinas como también por razones medioambientales, lo que hace que siga siendo de interés para nuestro país acceder al mismo.

RESPALDO TÉRMICO POR 25 AÑOS

La Central Punta del Tigre B, al igual que su vecina Punta del Tigre A conforman una planta térmica de respaldo, que resulta imprescindible para dotar al sistema de la seguridad y confiabilidad necesarias, no solo en el abastecimiento de la demanda interna sino también como fuente de energía exportable a los países vecinos, constituyéndose en el respaldo térmico para los próximos 25 años.

Su disponibilidad es prácticamente equivalente a toda la generación proveniente de las tres centrales que componen el aprovechamiento hidroeléctrico del río Negro. PTB es equivalente al Río Negro, PTA+PTB es equivalente a Salto Grande Uruguay.

