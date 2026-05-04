Mundo

petróleo caro

FMI proyecta negro panorama para la economía mundial si sigue la guerra con Irán

"Si esta situación persiste en 2027, con precios del petróleo alrededor de los 125 dólares, debemos esperar un escenario mucho peor", augura el FMI.

Si la guerra sigue se complica la economía.

Las perspectivas económicas mundiales se deteriorarán significativamente si el conflicto en torno a Irán se prolonga hasta 2027 con precios del petróleo cercanos a los U$S 125 por barril, afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Si esta situación persiste en 2027, con precios del petróleo alrededor de los 125 dólares, debemos esperar un escenario mucho peor", dijo Georgieva en un evento de la organización sin ánimo de lucro Instituto Milken.

La funcionaria señaló que tal escenario podría disparar la inflación y provocar una desestabilización de las expectativas inflacionarias.

Ataque contra Irán

El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles, supuestamente para frenar el programa nuclear de Teherán.

El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto al fuego de dos semanas pero las conversaciones posteriores en Islamabad concluyeron sin resultados y el presidente estadounidense, Donald Trump, extendió el cese de hostilidades para dar tiempo a Irán a presentar una "propuesta unificada".

La escalada del conflicto prácticamente ha paralizado el tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro de petróleo y gas natural licuado desde los países del Golfo Pérsico a los mercados mundiales, lo que disparó los precios del combustible.

El lunes, Trump afirmó que ya está observando una rebaja en los precios de la energía y que prevé que disminuyan sustancialmente una vez finalizada la guerra.

(Sputnik)

