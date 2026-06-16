Entrenador de Irán lapidario: "somos el equipo más oprimido del Mundial"

Aseguró que se les había confirmado que iban a dormir en el país norteamiericano y volverían al otro día luego del almuerzo, algo que finalmente no se les otorgó pese a tener los permisos necesarios. “Nuestro equipo es el más oprimido de todo el Mundial”, arremetió.

El entrenador a su vez, fue muy duro con el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj quien a su entender “está ausente”. “No teníamos parte del cuerpo técnico para ayudarnos y nuestro personal técnico tuvo que hacer tareas de gestión. Por eso somos el equipo más oprimido del Mundial”, agregó.

La valoración al plantel de Irán

Durante la conferencia de prensa, el entrenador relató que junto al plantel pasaron “momentos muy difíciles” en los que estuvieron “mucho tiempo volando y en escalas” los que llevó a que no tuvieran “tiempo para recuperarnos”.

“Nos han dicho que nos tenemos que marchar inmediatamente y para nosotros es fundamental tener tiempo de recuperación, pero nos han dicho que nos subamos al avión y volvamos a Tijuana. Esto es un obstáculo”, agregó.

Amir Ghalenoei se mostró muy agradecido con el gobierno y la gente de México quienes los hicieron sentir “como en casa”. ”No teníamos nostalgia, porque nos han hecho sentir en casa de verdad. Nos han infundido energía y los hemos extrañado”, agregó.

“A pesar de las circunstancias y todo lo que nos ha pasado. Nuestros jugadores han sido muy dinámicos y hemos conseguido remontar dos veces”, aseguró respecto al momento deportivo del equipo.