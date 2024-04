"¡Emprendedores Ya! Capitalismo de plataformas en Uruguay",un libro ineludible

Noelia López (NL). El trabajo empezó en el 2018-2019. Ahí todos los integrantes del equipo estábamos un poco conmovidos por la situación del trabajo de reparto, que al principio cuando empezaron a aparecer los repartidores, digamos todos recordamos ese momento, de las cajas de distintos colores y que no entendíamos muy bien qué pasaba detrás de ese trabajo en plataformas, ahí empezó a surgir esta inquietud quizá más académica o teórica por comprender qué había detrás de este tipo de trabajo. Por otro lado, el encuadre del libro es el servicio central de extensión universitaria, digamos que ahí el sector productivo de este espacio trabaja con el movimiento sindical, entonces allí también había una necesidad de los propios colectivos de los trabajadores, principalmente de FUECYS y , el sindicato único de repartidores, posteriormente de la Unión de Trabajadores de Pedidos YA, de conocer un poco el perfil sociodemográfico de estos trabajadores. A la vez, los integrantes del libro también hicimos nuestras tesis de grado o de doctorado en este tema, entonces ahí confluyó todo ese esfuerzo.

¿ Qué herramienta usaron para llegar a algunos resultados?

N.L. El trabajo de campo lo realizamos entre el fin de 2020 y julio del 2021, ahí se realizaron las encuestas y las entrevistas. El libro tiene una conjugación de un diseño cualitativo, se hicieron 20 entrevistas y estructuradas y 86 encuestas. Es decir, tiene una representatividad teórica, no es representativo estadísticamente, es simplemente una muestra de ese conjunto de trabajadores y es de ese momento, hay que situarlos en ese momento, 2020 y 2021.

¿ Qué impactos percibieron como resultados?

N.L. Abordamos esto de la emergencia del trabajo de plataformas, qué tendencias hay detrás de eso, qué transformaciones del mundo del trabajo hay detrás, qué es esto de la gestión algorítmica, qué significa que el trabajo de los repartidores esté organizado por un algoritmo, qué consecuencias tiene esto en sus condiciones laborales, en su salario. También abordamos esta cuestión del emprendedor, qué significa eso para los trabajadores, cómo lo viven cotidianamente y además qué significa en relación a los derechos laborales y la protección laboral. Y bueno, se elaboró esta cuestión del perfil de los trabajadores, recogiendo datos de la nacionalidad, la edad, el sexo, el nivel educativo, entre otros. De alguna manera, investigan el impacto de la plataforma digital, como potencia de alguna manera esta podemos ser de informalidad del mundo laboral, pero además qué efecto tuvo también la pandemia.

En el equipo de investigación en el que estamos, uno de los ejes es la introducción de tecnología en el mundo del trabajo y ahí se estudia el impacto en el empleo, en la organización colectiva, en las condiciones laborales y este eje cobró bastante fuerza. El eje de las plataformas digitales cobró mucha relevancia porque a nivel social el fenómeno se impuso, se introducen plataformas digitales, digitalización de los datos, de la información. Este trabajo, que en realidad es el reparto de comidas, que es algo que ya existía bajo otras formas, ahora pasa a tener otras características.

A simple vista también era notoria la población inmigrante, de otras nacionalidades que trabajaba ahí, también esta cuestión de que trabajaban muchas horas en la calle. Entonces, ahí había un montón de cuestiones a nivel de derechos laborales por descubrir que efectivamente estaba pasando ahí.

Al decir de algún académico una "uberización" del trabajo capitalista

N.L. Lo que vemos es que a partir de una reestructuración productiva, en los años 70 surgió una reestructuración a nivel de organización del capital, y una de las salidas posibles y de las salidas encontradas es introducir tecnología, reducir costos y, bueno, incrementar la ganancia. Entonces, este proceso de digitalización o de uberización está en esas tendencias de largo plazo. No necesariamente la introducción de tecnología tendría que traer como correlato la precarización, pero en estas condiciones sociales, sí, digamos, el uso social de la tecnología sí precariza el trabajo en estas relaciones sociales.

Emprendedurismo

Ustedes señalan además la imposición del concepto de Emprendedurismo

N.L. El emprendedurismo es un eje central de las plataformas digitales, así como está la gestión algorítmica, así como está la subcontratación o la figura más formal jurídica de lo unipersonal, a nivel más ideológico, subjetivo, hasta lo del emprendedurismo. Y ahí hay como dos ejes que fuimos analizando. Sin duda es, desde el lado más empresarial, una nueva búsqueda de identificación del trabajador con la empresa o incluso de sentimiento de libertad en el propio trabajador de autonomía, que eso está claro en la construcción discursiva de las empresas y que, de hecho, en Uruguay Pedidos YA ya tiene trabajadores dentro de la empresa, todos los operadores que fueron despedidos recientemente también.

Ellos ahí nos hablaban de que está muy fuerte el discurso de la cultura, de Pedidos YA que tiene que ver con trabajar en equipo, con ser emprendedores, proactivos, bueno, ahí sí hay discursivamente a nivel de la empresa como una nueva forma de capturar o de modular esa subjetividad de los trabajadores. Pero también por otro lado, analizábamos que también hay una necesidad de los propios trabajadores y eso sale en las entrevistas de tener trabajo que les permitan, por ejemplo, flexibilidad horaria a nivel cotidiano. Un gran porcentaje de estos trabajadores, el 60% son inmigrantes y, por ejemplo, ellos decían: "primero, la plataforma te permite un ingreso muy rápido al mercado laboral, segundo, nosotros no tenemos redes de contención familiar de cuidados, etcétera", y la plataforma y esa flexibilidad que después vamos a ver que está un poco en cuestión también, de elegir esa libertad que se dice no es tan real, pero sí se percibe que, por ejemplo, si un día no se puede ir a trabajar, el trabajador entiende que lo podría hacer, más allá de que después eso tiene consecuencias por el ranking y por un montón de cuestiones, tiene consecuencias en el salario directo del trabajador. Pero sí hay una valorización de ese modelo más flexible.

¿ Este escenario implica una adecuación legislativa?

N.L. Por lo que hemos recabado nosotros, a nivel internacional hay como tres grandes formas de regular. La primera forma es regular sobre las condiciones laborales meramente, decir, bueno, estos trabajadores que son autónomos, que son empresarios, digamos, porque formalmente son unipersonales, jurídicamente, tienen derecho a acceder a unos mínimos derechos laborales. Entonces, esa es una forma de regular. La segunda forma que se ha implementado es la de las zonas grises, es decir, bueno, es un trabajador que está entre medio del empresario y del dependiente y ahí se intenta regular esa forma, pero siguiendo con la figura del trabajador autónomo. Y una tercera forma que está en España, por ejemplo, se implementó y que están las directrices de la Unión Europea bajo recomendaciones de la OIT, es que en realidad se parta de que el trabajador es dependiente, porque ya hay un sinfín de investigaciones que demuestran esa dependencia, y que en todo caso la empresa tenga que demostrar que el trabajador es independiente o empresario de sí mismo, en el caso de que pretenda contratarlo de esa forma. Acá en Uruguay el proyecto que está ahora, que es el que presentó el ministro Mieres, entendemos que está dentro de las dos primeras líneas, porque si bien regula, y de hecho en las entrevistas lo ha expresado así, regula unos mínimos y pretende garantizar unos mínimos de condiciones laborales que no se asemejan a las condiciones que tenemos en el mercado tradicional o formal, no regula la relación jurídica, es decir, si el trabajador es dependiente, no se mete en ese campo. Entonces ahí hay un campo que sigue permaneciendo como en esa oscuridad, digamos, el trabajo por plataformas.

Perfil de los trabajadores

Alejo González. A través de la investigación y de la encuesta en particular, pudimos confirmar alguna de las nociones que teníamos ya acerca del perfil sociodemográfico de los trabajadores que surgían de observaciones y de entrevistas. Por ejemplo, se confirma que la población que trabaja en este sector es una población predominantemente masculina, alrededor del 85-90% de los encuestados son hombres, es una población adulta, dos tercios de los encuestados tienen entre 26 y 40 años, y es una población que tiene una alta proporción de trabajadores migrantes. Entre las nacionalidades de los inmigrantes se destacan fundamentalmente cubanos y venezolanos, que trabajan en este sector por distintos motivos, en buena medida, por la facilidad que implica acceder a este sector. Muchos lo ven como su única opción, o como la opción más fácil para ingresar al mercado

Otro elemento fundamental que se destaca y que es uno de los datos más interesantes desde que recabamos de la encuesta es el altísimo nivel educativo de los repartidores. El 85% de los encuestados tienen al menos el nivel secundario completo y entre los encuestados cubanos y venezolanos esto es el 100% y hay alrededor de 65% entre venezolanos y cubanos con nivel superior completo de educación.

Algunos de estos trabajadores ya venían con experiencias previas de trabajo, de estas características desde su país de origen. No es algo que hayamos podido conocer de forma sistemática en la encuesta de cual era su trayectoria previa, si su formación sabemos que son personas que están subempleadas en función de sus trayectorias profesionales y educativas previas, lo cual tienen mucho que ver con las dificultades que algunas de estas personas tienen para revalidar su conocimiento, su capital cultural, sus títulos al momento de llegar a Uruguay.

¿Cuánto pesa la cultura de derechos laborales y por respecto de los uruguayos por respecto a los migrantes a la hora de definirse por este tipo de trabajos?

A.G. No sabría decir exactamente cuánto pesa la cultura de derechos laborales, si me parece que es importante pensar en las trayectorias migrantes de estas personas al momento de entender por qué se acercan a este sector. Y creo que por ejemplo entre la población cubana muchas veces Uruguay es un punto intermedio en su trayectoria migrante, su trayectoria de vida en el que buscan acumular ingresos con la mayor velocidad posible para continuar su trayecto generalmente hacia Estados Unidos y hecho eso muchas veces lleva que estén dispuestos a sacrificar ciertas condiciones de trabajo.

Nosotros pensamos que la definición de este trabajo o de estos trabajadores como emprendedores es algo que surgen en general del lado de las empresas. No encontramos que surja espontáneamente de los trabajadores definirse como que son emprendedores, como que son sus jefes. Pero sí hay algunas nociones que los trabajadores valoran mucho, que es sentir que tiene una autonomía importante para trabajar, una flexibilidad para definir sus horarios y que en ocasiones se combina con las ideas que busca promover las empresas. Esto es algo que tiene mucho que ver también con si este trabajo es su principal fuente de ingresos, la flexibilidad que tienen finalmente en los hechos para definir sus horarios. Observamos en la encuesta que el 85% de los encuestados aproximadamente tienen el trabajo como repartidores en plataformas como su principal o única fuente de ingresos. El 75% trabaja habitualmente en una guía franja horaria. Entonces entre estos trabajadores a veces hay nociones o significados que pueden resultar en apariencia contradictorio porque son personas que igualmente valoran la posibilidad de tener flexibilidad al momento de definir sus horarios, de ser autónomos, pero critican y lamentan, condenan los riesgos a los que están expuestos, el poco apoyo que reciben de parte de las plataformas que son la otra cara de esta moneda.