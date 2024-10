"Era inimaginable pensarse la vida sin el Frente Amplio"

GHNC-T1XIAAXuFs.jpg Campamento jóvenes MPP Gurises MPP

¿Y a nivel de jóvenes específicamente, considerás que de alguna manera se cumplieron los vaticinios de lo que podía llegar a ser un gobierno de derecha?

Fue duro, fueron realmente momentos de retrocesos. Creo que hay un montón de cuestiones con las que no pudo la derecha, como que no pudo retroceder en derechos que eran conquistados, porque sabía que había una movilización muy fuerte, o que iba a haber una movilización muy fuerte que no lo iba a permitir. Creo que por eso también hubo conquistas como que se volvieron históricas o banderas de la juventud que no se tocaron, y no se animaron a ir contra el aborto, contra la marihuana legal. Y me parece que no lo hicieron porque está como organizada la gente. Los barrios fueron los que más lo sufrieron con los recortes que hubieron, la educación en términos económicos, la gente que se quedó sin trabajo. Creo que sí, que se padecieron.

¿Hay liderazgos nuevos en la Izquierda?

Creo que es un momento histórico, porque en realidad las personas más veteranas que tenemos en la vuelta son Pepe y Lucía, que aunque ellos dicen que lo miran del balcón, son ahí un pilar en la construcción de un montón de cosas. Pero es una elección distinta, no están Tabaré ni Astori, gente que fue histórica en la construcción de la fuerza política y del Frente Amplio y esas figuras grandes hoy no están y que es un momento de renovación. Lo veo con Yamandú y Pacha como ejemplos claros de esa renovación en el Frente Amplio.

¿ Alcanza con la candidatura para ser líder?

Yo creo que no alcanza esa condición previa, pero en realidad se venía como generando un liderazgo en lo que fue la intendencia de Canelones y que además es un militante que en realidad no se metió ahora como candidato a presidente y que no conocía de la política, sino que es algo que marcó su vida.

Una diferencia con la derecha es como nosotros entendemos los liderazgos; nosotros hoy tenemos a Yamandú y después tenés un Ojeda que se presenta como liderazgo pero siempre son como outsiders de la política y en otros países de la región y del mundo cuando viene la renovación o las nuevas figuras suelen ser outsiders.

Creo que hay que fortalecer, creo que a veces que estén jóvenes (en el parlamento) no significa que estén realmente involucrados y que después promuevan políticas para la juventud. Creo que el Frente tiene que promover más jóvenes en lugares de decisión. Yo hablo como MPP y me parece que el MPP en esta elección apostó a un montón de compañeros y compañeras jóvenes al parlamento y ya veremos después en la gestión que sucede, pero con compañeras como Julieta Sierra, Inés Cortés, Joaquín Sequeira, compañeros que están recién pisando en los 30.

¿Qué énfasis entendés que deberían tener los jóvenes de las fuerzas políticas?

Yo creo que hay que dejar de poner que hay temas solamente que son solo de jóvenes y que los jóvenes podemos hablar de algunos temas, como pasa a veces con las mujeres, como bueno, las mujeres solo hablan de género, yo creo que podemos hablar de todo, pero hay cuestiones que sí tienen que ser como más diferenciadas. Política de vivienda para jóvenes ; hay una problemática que es real con los jóvenes y es que en general a la gente se le va menos del 30 % del salario y a los jóvenes se le va como el triple en el alquiler. Yo creo que hay que regular lo que son los precios de los alquileres, lo que es la garantía de los alquileres, contemplando lo que ganan los jóvenes. Creo que tiene que haber como un énfasis en vivienda, porque que la emancipación de los jóvenes es como bastante difícil de visualizar, a diferencia de lo que era antes. Después en educación creo que también hay desafíos en cuanto a hacer que realmente hubo mucha gente que pudo ingresar a la universidad, yo soy primera generación universitaria en mi familia, pero también hay que garantizar la permanencia, hay que hacer que esa gente pueda culminar sus estudios y eso está atado a políticas laborales, o sea que puedan trabajar o menos horas; hay como desafíos en cuanto a la educación, a poder generar nuevos centros en el interior del país, también descentralizar la educación y además descentralizarla pensando en las realidades territoriales. Pepe tuvo la maravillosa idea de hacer una UTEC , hay que hacer seguir con el proyecto que ellos atienden a la realidad de los territorios.

Hay que pensar en la salud mental, que hay que atacarla en lo que son las adolescencias y las infancias y en los jóvenes con las tasas altísimas de suicidios que tenemos y con los niveles altísimos de gente de gurises con depresión, ansiedad, creo que todos conocemos, siempre tenemos en nuestro círculo a alguien. Me parece que tiene que haber un énfasis en lo que es la salud mental. Muchas veces los jóvenes no es que tengamos que hablar solo de determinados temas, pero a veces los jóvenes son promotores de nuevas consignas, que no significa que después la tenga que agarrar el resto de la gente, la gente más grande o adulta. Los jóvenes a veces impulsan nuevas cosas que se ponen sobre la mesa y sobre la agenda, creo que el tema de la salud mental y el ambiente son como dos cuestiones claras y claves. Lo que tiene que ver con la lucha ambiental y con cuidar el espacio, porque hace a las condiciones de vida de la gente. O sea, no es solamente que quiera una ciudad arbolada, sino que hace a las condiciones de vida, de salud y de desarrollo. Otra cuestión muy fuerte es la cuestión del consumo problemático de drogas, que para mí es algo que se tiene que atender de alguna forma, porque los gurises que venimos de la periferia vemos que en los barrios cada vez más hay gente que está metida en eso y que se quedan sin un proyecto de vida. Entonces me parece que el mayor desafío que tiene el Frente Amplio en una sociedad que cada vez se vuelve más individualista y de que sale quien pueda, es como poder construir , brindar o garantizar un proyecto de vida para los jóvenes, que creo que hoy no hay.

¿Debería ampliar la regulación y ampliar la lista de sustancias?

Todo lo que no se regula termina fortaleciendo un mercado negro. También es necesario regular el consumo, lo que está consumiendo la gente, garantizar que sea lo menos malo posible.

¿ Cómo debería ser el vínculo entre la fuerza política y las organizaciones sociales?

Necesariamente van a tener como reivindicaciones distintas en algunos momentos el movimiento social de lo que es la fuerza política, no pueden ser totalmente contrarias pero eso va a suceder. Creo que la forma de dialogar es integrando a los actores del movimiento social en la construcción política pública, ya sea en la lo que tiene que ver con la educación, con políticas de salud, de vivienda, integrando al movimiento cooperativo. Creo que se da como un divorcio muy fuerte cuando se deja de dialogar con las organizaciones sociales y en realidad se empiezan a generar y diseñar proyectos que no van en sintonía con las reivindicaciones, los problemas que están sufriendo la gente.

¿La decisión del Frente Amplio de libertad de acción fue correcta o la posible?

Para mí fue correcta la decisión de libertad de acción. Pertenezco al MPP, que en realidad mucho antes de que incluso se posicionara el Pit Cnt decidimos que no íbamos a acompañar el plebiscito, no porque no estuviéramos en contra de la ley del gobierno, porque efectivamente estamos en contra de la ley de gobierno, pero no creemos que sea la forma, pero sí creemos que la gente no puede, porque hay condiciones que son condiciones laborales que son muy malas, trabajar hasta los 65 años, ver el lucro de las AFAP .

¿El gobierno del Frente Amplio será de izquierda o progresista?

Un gobierno progresista que va a ganar a sus izquierdas.

¿Cómo vez la lógica de las alternancias de los gobiernos ?

Yo no es algo que he discutido mucho sobre la alternancia de los gobiernos. Yo creo que lo que se da ahora no es necesariamente porque sea una cuestión de alternar sino de que el gobierno fracasó y además el Frente Amplio tiene una propuesta. Yo creo que si el Frente Amplio, y estoy convencida que lo va a hacer, hace una buena gestión, logra estar cerca de la gente, resolver los problemas de la gente y manejó adecuadamente el país, yo creo que por el plan de gobierno que hay eso va a suceder. No creo necesariamente que se dé una alternancia, creo que el proyecto puede seguir por mucho más.

¿Hay riesgo de que un gobierno amigo desmovilice lo que se había logrado consolidar?

Yo no creo que hay riesgo de que un gobierno amigo desmovilice porque en realidad en los gobiernos de Frente Amplio hubieron fuertes movilizaciones del movimiento social. Lo que pasaba era que había como un desencuentro entre la fuerza política y el movimiento social, pero no significaba que no hubiera movilización. Yo vengo del movimiento estudiantil, milité en secundaria, milité hasta hace poco tiempo en el centro estudiantes de mi facultad y me parece que es algo que hay que seguir fortaleciendo, que es una herramienta súper válida de reivindicación.

El frente juvenil más grande en este país está en las cárceles.

Bueno, yo venía diciendo todo el tiempo esto del proyecto de vida y creo que hoy no hay un proyecto de vida para los jóvenes de barrio, porque los que están presos no son jóvenes de clase media alta, son jóvenes pobres. Creo que el problema hoy es que si no hay un proyecto de vida posible, lo que está más cerca hoy, a la vuelta de la esquina es eso. Si no hay un proyecto, los gurises no tienen trabajo, no pueden acceder a la educación, si sus casas son un caos, si en realidad el barrio no te ofrece un lugar cultural, de recreación, de lo que sea, en realidad cuando se pierde el proyecto y con un mercado de drogas cada vez más fuerte en el Uruguay, no se ofrece a los jóvenes un proyecto de vida. Algunos van a querer ir a la universidad, otros van a querer ir a la UTU, otros van a querer abrir un emprendimiento, pero hay que pensar en la diversidad de jóvenes y de realidades y de contextos sociales.