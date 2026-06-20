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Mundo Estrecho de Ormuz | israelíes |

Otra vez arroz

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Omuz por los bombardeos israelíes

La decisión de Irán de bloquear uno de los principales corredores marítimos del planeta reaviva las tensiones en Medio Oriente

La decisión de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz volvió a poner bajo los reflectores a uno de los puntos más sensibles del comercio marítimo internacional.

La decisión de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz volvió a poner bajo los reflectores a uno de los puntos más sensibles del comercio marítimo internacional.
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Por Redacción Caras y Caretas

La decisión de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz volvió a poner bajo los reflectores a uno de los puntos más sensibles del comercio marítimo internacional. Aunque se trata de una franja de agua relativamente angosta, su importancia para la economía global es gigantesca: por allí circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo y una parte sustancial del gas natural licuado exportado desde el Golfo Pérsico.

Anuncio de Irán

El anuncio se produjo en medio de una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente. Según informaron las autoridades iraníes, la medida responde al deterioro de la situación de seguridad regional y a la continuidad de las operaciones militares israelíes en distintos frentes del conflicto. Más allá de las razones políticas y militares que motivaron la decisión, el impacto potencial trasciende ampliamente las fronteras de la región.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Para los grandes productores energéticos de la zona, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Catar e Irán, constituye la principal puerta de salida hacia los mercados internacionales. Cada día atraviesan sus aguas decenas de buques tanque cargados de petróleo y gas destinados principalmente a Asia, aunque también abastecen a Europa y otras regiones del planeta.

Por esa razón, cualquier interrupción del tráfico marítimo genera una inmediata preocupación en los mercados. Los analistas advierten que un bloqueo prolongado podría provocar aumentos significativos en los precios de la energía, encarecer los costos de transporte y trasladar nuevas presiones inflacionarias a la economía mundial. En un contexto donde muchas economías aún intentan consolidar su recuperación tras años de volatilidad, un shock energético de gran magnitud tendría consecuencias globales.

Estrecho de Omuz

La incertidumbre se ve amplificada porque Teherán no ha detallado cómo implementará el bloqueo ni qué tipo de restricciones aplicará a las embarcaciones comerciales. Tampoco está claro cuál será la respuesta de Estados Unidos y de sus aliados occidentales, que históricamente han defendido la libre navegación en esta vía estratégica. Del mismo modo, grandes importadores de energía como China, India y Japón siguen con atención la evolución de los acontecimientos debido a su elevada dependencia del petróleo proveniente de la región.

La situación también vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro frente a los conflictos geopolíticos. En un mundo donde gran parte del comercio depende del transporte marítimo, ciertos puntos de paso adquieren una relevancia extraordinaria. El Canal de Panamá, el Canal de Suez, el estrecho de Malaca y el estrecho de Ormuz forman parte de ese reducido grupo de corredores cuya interrupción puede alterar el funcionamiento de la economía internacional.

Más allá de lo que ocurra en los próximos días, la crisis demuestra una vez más que la geografía sigue siendo un factor determinante en el comercio mundial. Un estrecho de apenas unas decenas de kilómetros de ancho puede convertirse, de un momento a otro, en el epicentro de una crisis capaz de influir sobre los precios de la energía, las rutas marítimas y la estabilidad económica de millones de personas en todo el planeta.

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