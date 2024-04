"Hay gente de todas las edades que está experimentando la banda"

Durante el período de tiempo en el que el Peyote Asesino estuvo inactivo, varios de sus integrantes emprendieron proyectos alternativos. En el caso de Casacuberta, él se dedicó a producir varios discos en colaboración con Ana Prada y Jorge Drexler y dos solistas: “:carlos:” en 2005 y “Naturaleza” en 2013, este último trabajo le valió para que le sea galardonado el Premio Graffiti de la Música Uruguaya en la categoría mejor disco indie folk rock.

En esta entrevista con Caras y Caretas, Casacuberta habla del regreso del Peyote a los escenarios, la renovación del público y el trabajo de la banda a futuro.

***

¿Cómo ha sido la vuelta del Peyote Asesino a los escenarios tras la salida de Serial?

Siempre hemos tenido períodos de inactividad, pero lo distinto de este período es que nos planteamos la idea de hacer un disco. Por tanto eso nos movilizó en muchas direcciones, de hacer esa música juntos, de encontrarle la vuelta a por donde tenía que ir la música del Peyote. Eso nos puso en contacto con las cosas que se estaban haciendo con otras que hacíamos nosotros individualmente, y eso fue muy rico.

En 2021 salió Serial e hicimos una presentación, pero siempre hemos tenido problemas para que la banda se ponga a funcionar como una unidad, porque tenemos muchos integrantes que tienen proyectos personales, hay que poner todo eso en conjunto. Pero lo que tiene de especial este último periodo es que hemos estado encontrando manera de hacerlo, y entonces podemos decir que sí muchas más veces.

La banda empezó a tener una presencia que antes no tenía, estamos tocando mucho para nuestros estándares anteriores. A partir del 2023 sobre todo, hemos hecho shows en seguidilla. Después de cierto tiempo nos presentamos en la Sala del Museo en septiembre del 2023 y fue un show muy prendido fuego. Primero porque se llenó, había mil y pico de personas ahí, y no es que se movían las primeras cinco filas, se movía una cuadra de gente saltando, la verdad es que fue una energía increíble.

Eso por una parte contiene la energía que estaba ahí guardada de haber pasado muchos meses sin tocar. Entonces empezamos a darle continuidad, y generamos enseguida un show en Live Era, y después hicimos un show de verano en José Ignacio y volvimos al festival de Medio y Medio. Ahora estamos esperando, porque para tocar en los festivales grandes a veces hay que esperar un poquito, uno tiene el compromiso de no tocar durante la espera. Hemos puesto shows uno después del otro y la verdad es muy lindo, porque da la sensación de que el público se renueva, de que no es una masa de fans que te tenía guardado en el chip, sino que hay gente nueva de todas las edades que está experimentando el Peyote.

¿Qué diferencias encontrás entre el primer público de la banda a finales de los 90 o principios de los 2000 con el de ahora?

En los primeros años el público del Peyote era muy joven. Lo característico de aquella época era el peludo con la remera de Mötorhead. Ahora el público atraviesa todas las edades, porque la persona que tenía 15 o 20 en los 90, de repente ahora va con su hijo o hija. Entonces empezamos a atravesar distintas generaciones, empezó a darse una cosa muy interesante, además hay más mujeres. Hay gente de distintos tramos de edades que se cuelgan con cosas diferentes de la banda. El Peyote siempre representó un abanico de música, nunca la podés encajonar en un sitio solo, o en una manera de tocar, o en un tipo de canción, sino que siempre tuvo distintos costados, y me parece que eso se está se está reflejando también en que tenemos un público más diverso por muchos caminos.

¿Cómo consideras que cayó en el público Serial?

Justamente lo que es diferente de estos shows con respecto a cualquier otro es que los shows combinan, casi por partes iguales, los temas de Serial, Terraja y los temas del primer disco del Peyote Asesino, que los tocamos hoy sin ningún problema. Por lo que los shows se vuelven más largos, porque hay más de donde elegir.

Tocan alrededor de 20 canciones…

Exacto, en vez de medir los shows en tiempo, los medimos en canciones. Entonces un show del Peyote en los 90 era típico tenes 15 canciones, en cambio los shows de ahora son de 23 o 24 canciones, por lo que podes recorrer toda la variedad. Lo que nos pasó es que los temas de Serial conviven con los otros, hacemos uno y uno, los mechamos, y estamos bastantes contentos con cómo los temas de ese disco se están portando y cómo la gente los acepta y los recibe.

Para nosotros el Pilsen Rock del año 2009 fue una cosa sorprendente en este aspecto: veníamos de diez años casi sin tocar, no había radio, no había compañías, no había venta de discos, no había nada, pero la gente cantaba nuestras letras. ¿Cómo llegamos a eso? Por ese mano a mano, porque alguien te pasaba un pendrive, porque alguien te pasaba un archivo, o porque alguien te mostraba al Peyote. Entonces las canciones de Terraja estaban como vivas y la gente se las sabía, pero las canciones nuevas eran un misterio. A mi me gusta por lo menos comprobar que en los últimos shows la gente conoce las letras y canta Flor de Gil o Vos No Me Llamaste. Esta última tuvo un boom de difusión por un clip de Manuel Ugarte jugando con la selección ante Argentina, ahí la gente se conectó también con esa canción. Me parece que las canciones nuevas están teniendo un lugar y la gente las quiere.

¿Es así como ustedes miden el éxito? ¿Que los temas viejos se hayan mantenido y los nuevos sean queridos por el público?

El éxito siempre es muy relativo. A mi me pareció un éxito increíble cuando en 2009 la banda se juntó después de 10 años tras separaciones, distanciamientos y todo, y el Pepe contó cuatro "pam pam pam pam" y arrancó Perkins, sonando entero, íntegro, con su con todo, como tiene que sonar. El tema estaba guardado,eso uno puede decir que es un éxito, por lo menos hiciste una música que en tu propia persona, ahora, si sobrevive en 10 o en 50, es increíble también.

¿Cómo se siente tocar en un show masivo como el Cosquín Rock en comparación a hacerlo en espacios más reducidos como fue el Live Era o la Sala del Museo?

Es una oportunidad tremenda, porque estamos seguros de que ahí van a haber no se cuantas miles de personas, y estamos seguros de que va a haber gente que nunca nos ha escuchado, entonces va a ser nuestra carta de presentación para esas personas. Nuestro grupo, por suerte, es uno que toca, que tiene un show en vivo en el que lo que comunica es muy especial. Por lo que ahí está la manera de entrar, en decir “dame una oportunidad”. Para nosotros es con mucha ansiedad que miramos esto y con mucha expectativa, porque es el momento donde mejor nos sentimos.

¿Tienen pensado volver a publicar algún nuevo trabajo a futuro?

Si, siempre. En este momento estamos tratando de poner todo encima de la mesa, y si las cosas corren a favor a lo largo de este año estaríamos sacando algún material nuevo. No necesariamente en formato disco, porque eso ya es especial, pero sí estamos pensando en producir y generar nueva música.