Insólita situación en Paraguay: decretaron feriado nacional tras clasificar al Mundial

Embed Decreto a través del cual se declara Feriado Nacional el día viernes 5 de septiembre. pic.twitter.com/qf630ms4I8 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 5, 2025

El mensaje de la selección de Paraguay

Apenas finalizado el encuentro, la página oficial de la selección paraguaya, publicó varios posteos en el red social X, celebrando la presencia de su selección en el Mundial 2026.

"Fueron años de lágrimas y frustraciones que dolieron en el alma, pero que jamás apagaron la fe. 16 años después, volvemos al lugar que nos pertenece. Ya nada es una utopía y El Renacer Albirrojo es realidad. La Albirroja está en la máxima cita. ¡Paraguay está de vuelta!", escribieron con un emotivo video.