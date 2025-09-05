Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Mundial |

Fin de semana largo

Insólita situación en Paraguay: decretaron feriado nacional tras clasificar al Mundial

La selección de Paraguay vuelve a la máxima cita mundialista luego de 16 años y el presidente de la República, Santiago Peña, decreto feriado para este viernes.

 Foto: Paraguay
Luego de 16 años, y habiendo atravesado un muy mal momento deportivo, Paraguay logró una histórica clasificación al Mundial luego de empatar sin goles ante Ecuador. Minutos después de finalizado el encuentro, el presidente de la República, Santiago Peña, decreto feriado nacional para este viernes.

En un decreto firmado por Peña y publicado por la cuenta oficial de la Presidencia de Paraguay, reza que "para conmemorar la histórica clasificación de la selección", se decreta feriado nacional para este viernes 5 se setiembre.

Esta disposición exceptúa a los funcionarios de la salud quienes son "considerados servicios públicos imprescindibles, tanto personal de blanco como administrativos y personal de apoyo", así como los funcionarios públicos "imprescindibles para la comunidad".

El mensaje de la selección de Paraguay

Apenas finalizado el encuentro, la página oficial de la selección paraguaya, publicó varios posteos en el red social X, celebrando la presencia de su selección en el Mundial 2026.

"Fueron años de lágrimas y frustraciones que dolieron en el alma, pero que jamás apagaron la fe. 16 años después, volvemos al lugar que nos pertenece. Ya nada es una utopía y El Renacer Albirrojo es realidad. La Albirroja está en la máxima cita. ¡Paraguay está de vuelta!", escribieron con un emotivo video.

