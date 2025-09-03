Música en forma de espectáculo: Hay una ficción , y deformación, en el hacer artístico

"Deforme" fue editado en vinilo por el prestigioso sello independiente Little Butterfly Records, y actualmente se prepara su presentación con un nuevo recital, que tendrá lugar el 9 de septiembre en la sala Hugo Balzo del Sodre.

Jhona Lemole y la Orquesta Deforme

Allí presentarán en vivo el vinilo "Deforme", un álbum aclamado por el público y la crítica especializada.

Vinilo Deforme - Little Butterfly Records

Tras su presentación en el Teatro Solís, la banda se despide de esta etapa en una noche única en el Sodre, donde el disco cobra nueva vida en su edición física.

La banda planifica un recital que incluirá tanto el nuevo álbum como un repertorio inédito, con un enfoque en la experiencia visual y sonora, además de un cambio de vestuario en escena para seguir con su lógica estética y teatral.

Durante la conversación, exploramos la relación entre la estética gótica en la música uruguaya, señalando la melancolía como un rasgo distintivo donde él enfatiza la necesidad de equilibrar la ficción y la autenticidad en su arte, mencionando su evolución vocal hacia un estilo más grave.

Lemole también nos contó sobre su primer disco solista, "Monstruo Familiar", y la importancia de los vínculos y portes de los integrantes en el proceso creativo, la necesidad de valorar el trabajo artístico y la importancia de ofrecer al público propuestas de valor.

La conversación reflejó la complejidad de ser artista y la búsqueda de un equilibrio entre la creación y la valoración del trabajo en la industria musical.

CYC: ¿Qué impacto tendrá la edición en vinilo en la carrera de la banda?

Jhona Lemole: En realidad tiene que ver con el sello, con Little Butterfly.

Estamos haciendo una especie de unión entre lo que es la Orquesta Deforme y lo que yo ya venía haciendo como compositor y trabajar en conjunto con el sello - que particularmente es un sello que a mí me gusta mucho, me gusta mucho el catálogo que tiene y me parece muy importante para la música uruguaya en cuanto a todo lo que está haciendo a nivel de recuperar obra fundamental, que se pueda volver a escuchar - entonces naturalmente se dio la posibilidad de encontrarnos con Mauro Correa, que es el dueño del sello, y hacer la edición en vinilo de "Deforme".

Una posibilidad era hacer la edición del vinilo de "Deforme" o arrancar directamente con nuestro segundo disco y lo hablé con la banda y nos decantamos por hacer la edición de "Deforme".

Nosotros estamos muy contentos y felices.

Además es una realidad que somos un montón de personas y tenemos como una suerte de manifiesto con la orquesta que tiene que ver con los espectáculos en vivo, con la forma de grabar, con todo lo que envuelve a la orquesta, cada detalle.

Estamos haciendo esta apuesta a que nuestro primer toque del año sea ahora, con el vinilo bajo el brazo y es un recital doble porque tocamos "Deforme" así tal cual como está y después la parte B es todo nuestro nuestro repertorio nuevo que está en preproducción para nuestro nuevo álbum.

Es como la parte A y la parte B de la clásica forma que tenían los vinilos pero llevado a la experiencia en vivo.

El espectáculo ,en realidad, va a contar con un interludio musical en el medio con un cambio de vestuario en escena y lo haremos en el medio del espectáculo pero no voy a dar detalles porque es una experiencia que queremos que se viva in situ.

En total serán 15 canciones.

CYC: La estética es un factor que no puedo obviar. Desde todo el estilo seleccionado a la hora de las fotos, las presentaciones en vivo (que tuve la instancia de verlos y vivir la atmósfera que crean) me hace pensar que ,en realidad, también es muy uruguayo lo gótico. El ser ,de alguna manera, personas más melancólicas, reservadas, reflexivas, es muy uruguayo, más allá del estilo musical que posteriormente los artistas decidan elegir para expresarse, ¿no?

Jhona Lemole: Hay dos vertientes sobre esto. Una es lo personal y otra es la ficción que envuelve al hecho artístico. Yo siempre me paro desde que hay una ficción en el hacer artístico.

Lo concibo de esa manera, por más que uno crea desde vivencias, pero una canción o un espectáculo tienen una pata en la ficción. Hay que poder hacer un equilibrio entre esas cosas para que resuene y que sea genuino, que es lo que a mí me interesa.

Es como pensar en The Cure, en Radiohead, en Johnny Cash, en Bob Dylan, por mencionar algunos.

Nuestra referencia más clara a nivel estético es la elegancia.

Nosotros manejamos siempre el concepto de la elegancia, es como un respeto al público. Entonces ahí es trabajamos a través de eso.

No es lo mismo encontrarse a un deforme (uno de los miembros) en la feria de Tristán, que encontrarse a un deforme en un espectáculo o algo que envuelve esta pata más espectacular y de lo que construimos. Nos fijamos hasta en las medias que vamos a usar.

Buscamos construir una presencia estética que, paradójicamente, vaya y transporte más allá de los visual.

Queremos poder hablar de otras cosas y poner cuestionamientos sobre la mesa, hacer nuestro aporte desde ese lugar. Igualmente, todo necesita equilibrio y también tenemos canciones alentadoras. Investigamos esas dos puntas.

Está esta parte que es el "crooner", que soy yo, y después está la orquesta que ya cobró vida y tiene esta característica que es lo deforme también, que es algo que nosotros usamos mucho, que es la deformación de la formación.

Nosotros somos siete músicos fijos que se juntan todos los días religiosamente a ensayar y a armar canciones y a deformar canciones y después, cuando pensamos los espectáculos, llamamos a 4, 5, 6 personas más para hacer determinadas cosas sobre las canciones.

Entonces, ahí ya empieza más la idea de dirección de orquesta o de decir "arreglemos entre todos". Todos respiramos la música y estamos todo el tiempo copados en eso.

Pensamos en "vamos a armar estos arreglos corales".

Por ejemplo, ahora para el Sodre, lo que se va a trabajar en el lado B lo venimos trabajando mucho sobre los arreglos corales con las personas que invitamos y tenemos ensayos fragmentados. Ayer tuvimos un ensayo exclusivamente de voces y ahí vamos.

Otro tema es que me parece importante la labor educativa de la gente, de todos nosotros como responsables, de abrir el abanico, después la gente que haga lo que quiera, pero sí dar la posibilidad de estar expuesto a algo donde puedas salir afectado de cosas que no te esperabas. De deformarte.

Lo que plantea Jhona Lemole y la Orquesta Deforme, sin dudas es una propuesta con tintes kafkianos y creo que es una metamorfosis necesaria.

Formación escénica de lo que verán el 9 de Setiembre en la sala Hugo Balzo de Auditorio del Sodre:

• Jhona Lemole – Voz líder, guitarra eléctrica y acústica

• Paulo Amorín – Bajo

• Federico Ravera, Facundo Bonilla, Santiago Peralta – Guitarras eléctricas

• Ale Caper – Batería

• Mercedes Xavier – Teclado, sintetizador y coros

• Micaela Artigas – Voz y pandereta

• Laura Gutman, Selina Tarallo, Cecilia Ávila, Victoria Seade, Matías González Marichal – Voces

El diseño lumínico está a cargo de Belén Perini, quien trabaja con una propuesta escénica centrada exclusivamente en la luz.

Equipo técnico:

• Ingeniero de sonido: Andrés Ameijenda

• Diseño de luces: Belén Perini

• Merchandising: Gonzalo Martínez

• Fotografía: Eugenia González

• Video: Pablo Martín

Stage:

Juan Sebastián Reyna

La cita es el 9 de Setiembre en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre y aquí les compartimos link para las entradas