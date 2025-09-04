Presupuesto para Udelar es "notoriamente menor" a las necesidades, dijo Cancela

El Hospital de Clínicas también figura entre las prioridades. El texto prevé otros 100 millones de pesos anuales para la ejecución de obras que permitan avanzar en el proyecto de un nuevo centro hospitalario universitario.

Cancela: "Se requiere una inversión mayor"

En diálogo con Caras y Caretas, el rector de Udelar manifestó "preocupación" por el mensaje presupuestal: “La Universidad tiene un conjunto de necesidades que están planteadas en su proyecto de presupuesto y claramente el Mensaje del Poder Ejecutivo tiene montos mucho menores”, señaló.

Cancela explicó que la principal dificultad está vinculada al crecimiento acelerado de la matrícula estudiantil, que ha generado exigencias en múltiples frentes. “La asignación prevista es muy pequeña en relación a las necesidades que se han venido generando. El crecimiento de la matrícula ha sido muy grande y muy rápido también”, advirtió.

El rector detalló que la falta de recursos afecta tanto al área docente como a la gestión administrativa y técnica. Si bien reconoció que el proyecto incluye un incremento para cargos docentes, remarcó que “no tiene ninguna previsión para cargos técnicos, administrativos y de servicios”. En ese sentido, ilustró la situación: “Creció la matrícula y no tenemos más gente en Bedelía, no tenemos más gente para la limpieza de los salones, no tenemos más gente para lo que puede ser la atención técnica, los laboratorios, muchas otras cosas que se generan cuando la institución va desarrollándose”.

Otro punto de preocupación es la infraestructura. Cancela advirtió que no se contemplan fondos adicionales para mantenimiento ni para nuevas edificaciones, lo que complica el funcionamiento de facultades que ya presentan dificultades de espacio. “Al crecer la matrícula tenemos desborde de cantidad de estudiantes. Se dio este año con Facultad de Psicología, pero por supuesto no es la única”, afirmó. Además, recordó que los recursos para el mantenimiento edilicio “están congelados en pesos en la universidad, con lo cual en realidad es prácticamente imposible mantener a los edificios en forma”.

Sobre el impacto que podría tener la actual asignación presupuestal en la calidad académica, la investigación y la extensión universitaria, Cancela fue contundente: “Poder sostener las actividades con calidad, con condiciones de trabajo y de estudio razonables, requiere una inversión mayor. ¿Cómo hacer, con incrementos presupuestales bien pequeños, para atender una actividad que creció muchísimo? ¿Cómo hacemos para garantizar la enseñanza de, por ejemplo, las carreras del área médica que requieren un trabajo muy directo del equipo docente con estudiantes y pacientes? ”, cuestionó. Y agregó un ejemplo concreto: “No podemos tener un grupo de 40 estudiantes yendo a ver una persona internada. Realmente se necesita tener más cantidad de docentes, más instancias y que el proceso de enseñanza se lleve adelante en condiciones bastante mejores que las actuales”.

Expectativas en el debate político

Consultado sobre si este escenario modificaba las expectativas que tenía la Universidad con el cambio de administración, el rector expresó: “Nosotros sabemos que el sistema político tiene que balancear distintas prioridades, pero creemos que la enseñanza superior y la enseñanza universitaria es una prioridad del país”.

Finalmente, manifestó expectativas en que el debate político pueda mejorar la propuesta inicial: “Entendemos que ahora se abre un nuevo capítulo, está la discusión en el Parlamento y apostamos a que todos los partidos políticos puedan hacer un esfuerzo y asignar mayores recursos”, concluyó.