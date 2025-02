Juan Ceretta: "No me gusta vender humo y decir que militaba en el FA"

Ceretta es egresado de la Universidad de la República (UdelaR), ejerce la docencia e integra el Consultorio Jurídico de esta casa de estudios. Ha sido visible en la campaña por el referéndum por la reforma de la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt. Además, fue representante legal de las organizaciones sociales que presentaron denuncias contra el Proyecto Neptuno.

***

¿Que te motivó a aceptar la propuesta del Partido Socialista?

Me siento con ganas de hacer algunas cosas por el departamento de Montevideo, y creo que en el ambito departamental hay espacio como para trabajar con cierta independencia, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en el ambito de la politica nacional. Me atrae mucho mas trabajar en el ambito de la politica publica departamental que en la politica nacional, por lo menos es lo que siento yo. Capaz que estoy equivocado, pero despues de pensarlo me parecio que hay muchas cosas que yo no puedo hacer, o no alcanza, el lugar que estoy no alcanza hoy a incidir demasiado en determinadas politicas publicas y en un lugar como la intendencia de monto y de ocro hay muchas cosas que se pueden hacer.

¿Cómo tomaste las resistencias dentro del partido? Porque efectivamente se generaron por el hecho de que no integraras la orgánica.

Si, es mas, yo les dije a los companeros del partido socialista que a mi no me parecia. Primero, no me gusta vender humo y decir que militaba en el Frente Amplio, cosa que no era cierta. No militaba en ningun partido en realidad. Y una vez que proponen mi nombre tampoco salir corriendo a afiliarme al Frente Amplio, tambien me parecía como una fantochada. Luego, como se hicieron algunas objeciones formales, que estatutariamente se entendia por algunos companeros que era un requisito estar afiliado, yo no tengo ningun problema en afiliarme al Frente Amplio, asi que ya me afilie, fui al comite aca del barrio y me afilie. Si ese requisito formal habia que cumplirlo, no hay ningun problema en cumplirlo y esta todo bien. A mi no me gustaba hacer una historia que no tenia.

¿Crees que el juicio que le hiciste al Estado por los medicamentos de alto costo durante el período pasado incide de alguna manera en las dudas que hay sobre tu precandidatura?

No, creo que no. Creo que es normal que en las internas de los partidos, y sobre todo un partido como el FA que tiene tanto sector. Obviamente cada sector entiende que los companeros de sus filas son los que estan en mejor condicion y hay una natural puja politica por tratar de ocupar ese espacio. Eso es normal y natural. A mi no me ofende en absoluto, y entiendo perfectamente que haya otros companeros que crean que hay otros que son mejores que yo, no hay ningun problema y seguramente en algunos puntos o en muchos puntos sea cierto.

¿Cuanto incidió el hecho de que tengas una amplia visibilidad mediatica para que te propongan como candidato?

Eso habria que preguntarselo a los companeros del Partido Socialista, pero seguramente el hecho de la labor que yo vengo haciendo en la facultad, tanto del consultorio, pero sobre todo en la clinica litigio estrategico, son tareas que tienen visibilidad por lo que se hace, y siempre que vos tenes cierto conocimiento de la gente, suma. No creo que esa sea la clave de la decision. Yo entiendo, y asi me lo manifestaron los companeros, que lo que ellos veian en mi es una experiencia acumulada en los ultimos anos de trabajo en territorio, de trabajar con la gente, de incidir mas en el tercer nivel de gobierno departamental y de conocer un poco mas de primera mano alguna problematica que Montevideo tiene. Pero son perfiles.

¿Que crees que desde tu perfil le podes aportar al Frente Amplio?

Yo creo que una caracteristica puede ser mi compromiso con lo social, que ha sido algo que me ha marcado en los ultimos anos de trabajo en algunas tematicas claves, como por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentacion, las migraciones, serie de temas que hemos abordado desde la facultad. Creo que en esos temas me siento como seguro por haber compartido con la gente y haber tambien tenido la experiencia en el ambito de la extension, de intercambiar con la gente, no solamente de ir con un conocimiento, creyendose sabedor de la verdad, sino tambien a escuchar, aprender y a generar ese vinculo bidireccional con el territorio. Me parece que eso puede ser un activo que sume en el caso de mi candidatura. Hay otros companeros que tienen otros activos o que vienen de otras areas de conocimiento y que seguramente sus perfiles vengan mas por ese lado.

Como precandidato, ¿qué autocrítica haces de la gestión del FA en la intendencia?

Yo creo que en todos estos anos de gestion del Frente Amplio hay muchas cosas que mejoraron en la politica departamental de Montevideo y cosas que ya las vemos como asumidas o como obvias, pero fueron conquistas tambien de los gobiernos del Frente Amplio, y es natural que despues de tantos anos en el gobierno haya cosas en las que hay que dar una nueva vuelta de tuerca o ser autocritico con las cosas que no salieron como se pensaban o que no evolucionaron a la velocidad que uno habria deseado. En ese punto creo que hoy por hoy todos los precandidatos hacen en parte autocritica sobre algunos puntos, en que se puede mejorar. Tambien es cierto que este ultimo periodo, coincidente con una gestion nacional que no es del mismo signo politico, trae consigo dificultades que seguramente no se van a vivir en esta nueva coyuntura. Me parece que es una oportunidad linda como para dar un nuevo giro a algunas politicas. La que tiene que ver con el tratamiento de los residuos solidos me parece que es donde hay que dar una nueva vuelta de tuerca, seguir mejorando el tema de la movilidad y analizar las distintas problematicas que hoy afectan en la movilidad de Montevideo. Creo que hay algunas cosas que son claves como para volver a subir un escalon mas en lo que han sido las conquistas del Frente Amplio.

Muchas veces se habla de la IM como un trampolín político, uno es intendente un período y luego se dedica a la política nacional. En caso de ser electo, ¿pensas en un proyecto a largo plazo en la IM o pensas mas en politica nacional propiamente dicha?

No, yo tengo un interes muy marcado por la politica departamental. A mi me interesaria trabajar en la Intendencia de Montevideo si es que se dieran las circunstancias, pero no estoy pensando en esto como un trampolin para la politica nacional. Es más, no me seduce tanto la politica nacional, me seduce mucho mas lo que se puede hacer en el ambito departamental. Son legitimas las aspiraciones de quienes hacen carrera politica y es cierto que muchos intendentes de Montevideo despues fueron candidatos a la presidencia, pero no seria mi caso.

Es la primera vez que la oposicion va por la intendencia con “Coalición Republicana” como partido y por ahora Martin Lema es el único candidato. ¿Cómo evalúas esto? ¿Crees que para el Frente puede ser un desafio mayor o crees que la eleccion ya esta ganada?

Ganada no hay ninguna eleccion. Yo creo que esta bueno que haya un candidato como Martin Lema. Tengo muy buena relacion con Martin, lo conozco desde hace mucho tiempo y esta barbaro que la coalicion lleve su candidato y que haga sus planteos y que se puedan confrontar las ideas y modelos de departamento de cada uno de los de las opciones politicas que la ciudad, el departamento en este caso, ofrece. Asi que me parece muy bien. Yo creo que hay miradas, perfiles y filosofias distintas en las propuestas del Frente Amplio a las que plantea la coalicion y que es muy valido discutirlas para que la gente elija la que le parezca mejor.

¿Cómo crees que tiene que ser la coordinacion entre el gobierno nacional e Intendencia? Porque con este periodo hubo ciertas rispideces, se ha acusado de que se ahoga financieramente la Intendencia.

Yo creo que hay muchas politicas publicas que la Intendencia de Montevideo desarrolla que tienen que ser coordinadas con el gobierno nacional. Hay competencias que naturalmente se cruzan y donde esta bueno coordinar y de alguna manera hay que mejorar esos esfuerzos de manera complementaria. Yo he puesto el ejemplo en materia de vivienda, donde creo que la Intendencia con su cartera de tierras puede trabajar mucho con el Ministerio de Vivienda. El tema de las personas en situacion de calle en Montevideo es un tema que hay que trabajarlo con el Mides de manera conjunta. A veces todas estas cosas se cruzan, porque cuando hablamos muchas veces las criticas que se hacen a los contenedores desbordados se vinculan con la gente en situacion de calle. Todos los problemas estan conectados, entonces hay que abordarlos coordinadamente desde los distintos lugares donde es competente para la politica publica y me parece que eso es imprescindible, que el gobierno nacional este coordinando con la Intendencia de Montevideo muchas de las actividades que se desarrollan. Tambien la gestion departamental esta atravesada casi en todos los puntos por lo ambiental y bueno, y lo ambiental implica un trabajo en conjunto tambien y coordinado con el Ministerio de Ambiente. Cualquiera de las politicas publicas que hoy desarrolla la Intendencia de Montevideo necesitan una coordinacion con la politica nacional y esta muy bueno que eso genere sinergias que mejoren los resultados.