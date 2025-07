"La causa no tiene avances, está muy intrincada y sigue habiendo presencia del Opus Dei"

IMG_5317

Apenas se publicó el libro en Buenos Aires, la oficina del Opus Dei sacó un comunicado cuestionando su investigación y desmintiendo varias afirmaciones del texto. ¿Cómo recibió esa crítica y a qué se refiere puntualmente el Opus Dei acerca del famoso testamento de María Luisa Gianoli Gainza?

El comunicado del Opus Dei sale una vez que el libro ya había sido publicado, y tras el cierre del libro apareció una revocatoria del testamento que cambió el final de la historia. De hecho, en la edición nueva del libro eso está puesto. Se basan en eso para decir que el libro construye una teoría sobre datos falsos. Eso no es verdad, para nada, y no es verdad que el Opus Dei no haya reclamado esa herencia para sí. Lo que es cierto es que ahora esa herencia no iría al Opus Dei, porque el testamento que ellos mostraban fue revocado. Aparece una revocatoria sorpresiva y ahora tiene como un nuevo final la historia.