Potencias en Siria: "Los terroristas son su vanguardia, pero también son la excusa perfecta para invadir"

Y lo que estamos viendo en este momento es consecuencia de otros ejes de la resistencia, llámese Líbano, que logra expulsar al invasor sionista por segunda ocasión en 13 años. Y también lo que está ocurriendo en Palestina y que la República Islámica de Irán estaba concentrada tratando de generar defensas para lo que se avecina a partir del periodo de Trump en enero del año que viene. Es inminente que esto ocurra. En ese instante dan la orden, principalmente Ankara, de que los terroristas comiencen a salir de Idlib, diríjanse hacia el sur, empiezan a tomar las grandes metrópolis: Alepo, esta gran capital comercial de Siria, Homs y, finalmente, Damasco.

También hay que entender que había un cansancio ya perpetuo por parte del Ejército de la República Árabe de Siria. Hay traiciones dentro de la cúpula. También la guerra económica había afectado profundamente el robo de cereales, el robo de hidrocarburos por parte de Turquía y por parte del Ejército estadounidense. Y en esta coyuntura, justamente, aprovechan para darle el golpe de gracia a la República Árabe Siria, que ya desapareció. El último emblema del nasserismo, del panarabismo. El nacionalismo árabe ha desaparecido en este momento en suelo damasceno, donde hay banderas amparadas por el yihadismo internacional y por las grandes superpotencias, incluyendo el ente sionista, que ha comenzado su expansión dentro del territorio sirio.

¿Detrás de algunos grupos rebeldes existió un apoyo de Turquía y EEUU?

Sí, así es. O sea, lo que es el Frente Al-Nusra, que es tradicionalmente sostenido por la Hermandad Musulmana, algunas facciones, no todas las facciones, principalmente la facción turca y la facción catarí. Porque de hecho hubo un cisma hace cinco o seis años entre Daesh (el Estado Islámico) y al-Nusra. ¿Por qué? Porque saudíes y emiratíes patrocinaban a Daesh. La Hermandad Musulmana está ilegalizada en Arabia Saudí, no así en suelo catarí. Catar y la familia al Thani son el principal motor del grupo al-Nusra, entonces tienen un rompimiento entre ellos. Y esto tiene que ver mucho con la victoria temporal que se logra por parte de la República Árabe Siria entre 2018 y 2019, cuando son replegados los terroristas y se quedan exclusivamente en Idlib.

Y posteriormente empiezan a engrosar sus filas. Erdogan (Recep Tayyip) empieza a aerotransportar a más paramilitares desde Asia central. Por ejemplo, ahorita en este momento en suelo sirio hay un problema importante de cambio demográfico, porque han llegado incluso uigures, kazajos (más 50 mil incluyendo sus familias), para que veamos el problema, porque no nada más buscan generar un caos perfecto, incluso a posteriori, a mediano plazo buscan transformar la geografía política de Oriente Próximo y crear nuevos países dependiendo de la confesión o incluso étnico lingüísticamente.

¿Qué pasó con el soporte de Irán y Rusia al régimen de al Assad? ¿Quedó diezmado por atender otros conflictos que tienen en este momento?

Son varios motivos. Uno importante es que hace dos años Irán advirtió a la República Árabe Siria porque hubo una invitación de reingreso de la República Árabe Siria a la Liga Árabe. Entonces la República Islámica le dice al Gobierno de Bashar al Assad “tú entiendes que buscan que te introduzcas nuevamente a la Liga Árabe para romper lazos con la República Islámica de Irán”, y Bashar al Assad no se preocupó de que hubiera ningún rompimiento.

¿Qué ocurre? Entra nuevamente Siria a la Liga Árabe y comienzan las líneas rojas. ¿Tú quieres que Siria sea reconstruida por cataríes y demás? Bueno, rompe con la República Islámica de Irán. Bashar al Assad no lo hace, pero Siria ya reingresó a ese proyecto.

No hubo un rompimiento, no hubo como un cisma. Realmente tiene mucho que ver con lo que mencionas. Rusia en este momento está defendiendo sus fronteras occidentales desde prácticamente 2013-2014, durante el Euromaidán, porque la guerra en contra de Rusia no comienza hace dos años y medio, tres años, cuando viene la respuesta del Kremlin, no; comienza hace más. Buscaban empantanar a Rusia en una guerra de desgaste.

Lo qué ocurre con la República Islámica es lo mismo. La República Islámica ha estado sosteniendo y apoyando al Eje de la Resistencia, a Hezbolá, Ansarolá (hutíes); hasta cierto punto logísticamente a las fuerzas palestinas en suelo gazatí. Entonces, por eso aprovechan este momento para iniciar un contraataque los paramilitares, porque sabían que el Eje de la Resistencia estaba concentrado en distintos puntos para sus soberanías nacionales.

Entonces, más que un rompimiento, yo veo ahí un agotamiento dentro de la República Árabe Siria y también había traiciones. No es casual que generales y coroneles del Ejército dan la orden de que bajen las armas los soldados del Ejército sirio y prácticamente a Damasco entran caminando. O sea, la resistencia en Damasco ocurre dentro de Damasco capital, dentro de la mezquita de los Omeyas, etc. Pero en la periferia entraron caminando, había columnas de tanques abandonadas en las carreteras que conducen hacia Damasco desde el oriente.

Entonces eso nos habla que hay una complicidad dentro de un sector de la cúpula de la República Árabe Siria; pero también, lo que no se menciona en Occidente es que sigue habiendo grupos dentro de Siria que siguen resistiendo. Hay lugares, principalmente en el sur, sudeste y en la zona mediterránea que siguen resistiendo, que son fieles a la República Árabe Siria, aunque oficialmente en este momento no exista. Por ejemplo, el hermano menor de Bashar al Assad, mientras que Bashar va en dirección a Moscú, va en dirección a Irán, y él ha dicho que va a continuar resistiendo.

Entonces es un proceso que todavía no termina, simplemente todavía estamos apabullados mediáticamente por lo que ha ocurrido y tiene mucho que ver también con la guerra mediática que se está ejerciendo desde Washington, desde Tel Aviv y desde Turquía en contra de la República Árabe Siria y el Eje de la Resistencia.

Todos estos bulos de las prisiones y demás son bulos que hemos visto previamente; los montajes químicos, los cascos blancos, son prácticamente parte de la guerra cognitiva multidimensional que está orquestando Occidente en contra de los pueblos, y muy específicamente en contra de la República Árabe Siria.

¿Cuál es el principal interés geopolítico de las potencias con respecto a Siria y en qué está el proyecto de gasoducto entre Turquía y Catar?

El objetivo principal es acabar con el Eje de la Resistencia, disminuirlo. Y obviamente cuando tú acabas con la República Árabe Siria, cortas la cadena de abastecimiento del Eje de la Resistencia terrestre, desde lo más simple. Porque si tú ves el mapa del eje, es una especie de medialuna que parte de la República Islámica de Irán, desde el oriente hacia afuera del mundo árabe-parlante, que se introduce por Irak, posteriormente en Siria y finalmente en el Líbano; o sea, es un arco realmente. Lo que ocurre es que en el momento en que desaparece la República de Siria, tú aíslas a Hezbolá.

Hezbolá en este momento está aislado. Va a ser mucho más difícil apoyar con armas o con alimentos y medicinas a Hezbolá cuando no hay forma de entrar al sur del Líbano o a Beirut desde el norte, desde suelo damasceno, desde suelo sirio. Pero a grandes rasgos, digamos, dependiendo la potencia, sus intereses. Ya se está hablando en los medios turcos de resucitar el proyecto del gasoducto, que era un proyecto antagónico de otro gasoducto que ya se había acordado entre la República Árabe Siria y la República Islámica de Irán, que partía del Golfo Pérsico, pasaba por Irak y entraba por Siria. El proyecto catarí también procede del Golfo Pérsico, entra por Jordania y acaba en Siria. Por obvios motivos, el Gobierno de Bashar al Assad se niega y estos son los motivos que desembocan en la destrucción de Siria a partir de 2011.

¿Qué hace también el ente sionista? Expandirse. Añoran desde hace mucho crear el gran proyecto del gran Israel, que si nos hubieran preguntado hace dos años se veía como algo delirante, pero cada vez están más cerca de ello. Y no nada más se van a quedar conformes con el Golán; su ambición es llegar incluso a suelo de la capital, a suelo de Damasco, y están avanzando poco a poco en dirección al norte. Y nadie los puede detener porque prácticamente no existe ejército de la República de Siria. Los campos de entrenamiento han sido destruidos; las bases, los aeródromos han sido destruidos.

Entonces, en este momento la República Árabe Siria, y de hecho los terroristas de al Qaeda, han dicho que ellos quieren tener una buena relación con el ente sionista y no han dicho ni pío con respecto a la invasión sionista en este momento desde el sur ni la invasión turca desde el norte. O sea, el objetivo a muy mediano plazo es balcanizar Siria tal cual, crear distintos estados de acuerdo con la afiliación religiosa o étnica lingüística: un Kurdistán, un Chiistán, un Sunistán, que incluye además Irak, también una zona alawí, una zona drusa y una zona cristiana a la usanza libanesa. Lamentablemente no se van a quedar nada más en Siria. Hay cambios ya también importantes en suelo libanés. De hecho, ha habido una comitiva drusa libanesa que se acaba de reunir con los terroristas en Damasco, lo que nos dice que van a intentar incorporar Líbano al caos que están generando.

Entonces, lamentablemente, es un futuro difícil para Siria, pero también la resistencia se va a reconfigurar, porque a fin de cuentas están amenazados no solamente los Estados nacionales, sino la misma supervivencia de los pueblos.

¿Cómo se reconfigura el mapa de la resistencia tras los acontecimientos en Siria y qué relevancia tiene el rol de los hutíes de Yemen en este escenario?

El llamado “fuego amigo” que asegura Washington, que dicen que (el domingo pasado) derribaron un jet (de guerra de EEUU) ellos mismos y no es así. Quien derribó el jet fueron las fuerzas yemeníes, solo que no están dispuestos a declarar públicamente eso desde el Gobierno de Estados Unidos.

Obviamente, la ventaja que tiene Yemen es su lejanía de los centros de poder más al norte. Yemen es un hueso muy duro de roer. Se encuentra al sur de la península arábiga, en el mar Rojo. Aislado prácticamente de cualquier forma de intromisión directa, exceptuando Arabia Saudí. Entonces, Yemen tiene esa posibilidad de convertirse en el nuevo bastión, pero el problema es que Yemen se encuentra tan al sur que es muy difícil un accionar conjunto desde el norte.

Hezbolá quedará más aislado. Ese es el objetivo también de los sionistas, aislar a Hezbolá. Veremos qué ocurre, porque es mucho más problemático si no tienes un gobierno afín en suelo sirio, pero Hezbolá verá la forma de seguir abasteciéndose de armamento para resistir. También hay que entender que Hezbolá no necesariamente tiene que recibir asistencia técnica directa, o sea, material. La ventaja de hoy en día en telecomunicaciones es que tú simplemente puedes recibir vía electrónica los planes para hacer ciertos misiles, por ejemplo, y tal vez no hipersónicos, pero sí los tradicionales, y con eso puedes seguir resistiendo.

La resistencia palestina rara vez recibió apoyo directo por parte de la República Islámica de Irán, porque, obviamente, está aislada totalmente. Gaza, antes de ser un campo de exterminio, era un campo de concentración totalmente rodeado por el ente sionista y el Mediterráneo, entonces tenía esa imposibilidad. La resistencia palestina en suelo gazatí va a seguir rigiendo a la misma usanza, sin depender profundamente del apoyo material de Irán. Entonces, lo más preocupante, creo yo, es el escenario al sur del Líbano por parte de Hezbolá y tal vez lo que está ocurriendo en Siria.

Lo que está ocurriendo en Siria veremos cómo va escalando paulatinamente. Los terroristas van a seguir haciendo lo que saben hacer, decapitar gente. Y eso, lamentablemente, va a ser la excusa por parte de Occidente para atacar Siria directamente, porque los terroristas son su vanguardia, pero posteriormente también son la excusa perfecta para invadir. Lo mismo que ha ocurrido en Irak en las últimas décadas, o lo que ocurrió en suelo afgano después de los 80’, que los mismos, Washington, Arabia Saudí y Pakistán instalaron a los terroristas, utilizaron a los terroristas como excusa para comenzar la invasión a Afganistán en 2001.

Entonces, creo que ese escenario es de lo que debemos estar pendientes, de las excusas que utilizará Occidente, principalmente a partir de la administración Trump, para ir en contra de una Siria que ya se está sumergida en una situación extremadamente caótica.