Entra en vigencia la Ley de Eutanasia en Uruguay: MSP presentó el protocolo oficial de aplicación

Entorno de aplicación: El paciente podrá elegir si el procedimiento se realiza en su domicilio o en las dependencias de su prestador de salud, así como decidir si desea estar solo o acompañado.

Criterios médicos: Se definen técnicamente los conceptos de enfermedad "irreversible e incurable" y de "sufrimientos insoportables" , requisitos fundamentales para el amparo bajo la norma.

Procedimiento clínico: El protocolo establece las especialidades médicas que deben intervenir y los pasos a seguir ante la eventual participación de una junta médica.

Detalles del protocolo farmacológico

Por primera vez, el MSP hizo públicos los detalles técnicos del procedimiento clínico para asegurar la transparencia y el rigor médico. El protocolo establece la administración de tres fármacos por vía intravenosa:

Lidocaína: Para evitar cualquier tipo de dolor local.

Propofol: Para inducir un estado de coma profundo.

Atracurio: Bloqueante muscular que conduce al paro cardiorrespiratorio.

Las autoridades confirmaron que, tras el análisis técnico, se descartó el uso de fentanilo en este procedimiento, optando por una combinación de fármacos de uso público que garantizan una muerte digna y sin sufrimiento.

Reconocimiento legislativo

Durante la presentación, la ministra Lustemberg extendió un reconocimiento especial al exdiputado Ope Pasquet y al diputado Federico Preve, figuras centrales en la redacción y el impulso del proyecto de ley original que hoy se convierte en política pública de salud.