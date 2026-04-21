Incertidumbre en la tregua EEUU-Irán: Expertos advierten caos interno en Washington

La resistencia de Teherán y el factor energético

Contrario a las narrativas de un colapso inminente, datos del Pentágono citados en el informe revelan que Irán mantiene una capacidad operativa considerable:

60% de sus lanzadores de misiles intactos.

70% de sus reservas de misiles disponibles.

40% de su flota de drones de ataque operativa.

Esta solvencia militar permite a la República Islámica ejecutar una estrategia de "tensión controlada". Teherán sabe que el control sobre puntos neurálgicos como el estrecho de Ormuz y la amenaza de los hutíes en el estrecho de Bab el Mandeb son herramientas de presión letales para una economía global que teme el disparo de los precios del petróleo.

Escenarios futuros: ¿Paz o prórroga?

Aunque Pakistán presiona para que se celebre una segunda ronda de conversaciones en Islamabad, el pronóstico es reservado. El analista baraja tres caminos posibles:

Estrategia de desgaste: Irán alarga las negociaciones esperando que la presión política interna y el temor a la inflación obliguen a Trump a suavizar su postura.

Acuerdo limitado: Un pacto sobre el programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones específicas.

Escalada total: El cierre de rutas marítimas y ataques directos a bases estadounidenses, un escenario que ambas partes prefieren evitar por su alto costo destructivo.

Conclusión

El escenario más realista para las próximas semanas es la firma de un acuerdo parcial o una prórroga de la tregua. Sin embargo, los expertos advierten que descongelar activos iraníes sin resolver las contradicciones nucleares de fondo solo garantiza que la crisis regrese con mayor fuerza en pocos meses.

(Con información de RT)