Incertidumbre en la tregua EEUU-Irán: Expertos advierten caos interno en Washington

A medida que se acerca el vencimiento de la tregua oficial el próximo 22 de abril, el futuro de las relaciones entre EEUU e Irán permanece en un equilibrio precario. Según el reciente análisis del politólogo Georgui Bovt, la falta de una estrategia unificada en la Administración estadounidense y la resistencia militar de Teherán sugieren que el escenario más probable no es un acuerdo definitivo, sino una prórroga de la tensión.
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Un equipo dividido en la Casa Blanca
El análisis destaca que la delegación estadounidense en Islamabad —integrada por figuras de peso como el vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff— refleja una fragmentación de intereses internos más que un consenso institucional. Esta falta de cohesión, sumada a las "improvisaciones no coordinadas" del presidente Donald Trump, ha generado una percepción de debilidad en la mesa de negociación.
"La postura de Washington puede cambiar incluso durante una misma ronda, dependiendo de a quién haya llamado el presidente por última vez", señala Bovt, calificando la situación como un caos en el nivel de toma de decisiones.
La resistencia de Teherán y el factor energético
Contrario a las narrativas de un colapso inminente, datos del Pentágono citados en el informe revelan que Irán mantiene una capacidad operativa considerable:
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60% de sus lanzadores de misiles intactos.
70% de sus reservas de misiles disponibles.
40% de su flota de drones de ataque operativa.
Esta solvencia militar permite a la República Islámica ejecutar una estrategia de "tensión controlada". Teherán sabe que el control sobre puntos neurálgicos como el estrecho de Ormuz y la amenaza de los hutíes en el estrecho de Bab el Mandeb son herramientas de presión letales para una economía global que teme el disparo de los precios del petróleo.
Escenarios futuros: ¿Paz o prórroga?
Aunque Pakistán presiona para que se celebre una segunda ronda de conversaciones en Islamabad, el pronóstico es reservado. El analista baraja tres caminos posibles:
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Estrategia de desgaste: Irán alarga las negociaciones esperando que la presión política interna y el temor a la inflación obliguen a Trump a suavizar su postura.
Acuerdo limitado: Un pacto sobre el programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones específicas.
Escalada total: El cierre de rutas marítimas y ataques directos a bases estadounidenses, un escenario que ambas partes prefieren evitar por su alto costo destructivo.
Conclusión
El escenario más realista para las próximas semanas es la firma de un acuerdo parcial o una prórroga de la tregua. Sin embargo, los expertos advierten que descongelar activos iraníes sin resolver las contradicciones nucleares de fondo solo garantiza que la crisis regrese con mayor fuerza en pocos meses.
(Con información de RT)