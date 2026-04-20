Entrevista a Stephany Luzardo. Espacio Dínamo Canelones piensa en el futuro en un simposio para debatir lo que se viene

Stephany Luzardo, responsable de Dínamo Canelones, explica que el camino no comenzó este año, sino que es parte de un proceso más amplio:

“Eso no es aleatorio, sino que es resultado del proceso de trabajo del gobierno departamental, de manera transversal, en las diferentes direcciones y áreas que lo incluyen”.

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Cuando la innovación deja de ser un evento y se vuelve una cultura

Lo que antes era una semana de actividades se transformó en un mes entero. No se trata solamente de multiplicar propuestas, sino de cambiar la forma en que la innovación se piensa dentro del territorio.

“La semana se desarmó y fue el mes de la innovación”, señala Luzardo.

Más de quince actividades forman parte de esta edición: inauguraciones, convenios, experiencias educativas, proyectos culturales y lanzamientos estratégicos. En ese entramado aparece Canelones Innova como una herramienta de coordinación entre distintas áreas de gobierno, desde planificación territorial y desarrollo económico hasta industrias creativas.

“Se configura como una plataforma de coordinación que busca fortalecer las capacidades que ya tenían en la intendencia, poder ordenarlas, poder visibilizarlas y consolidar esta vinculación en territorio con el Sistema Nacional de Innovación”.

La innovación, entonces, deja de ser solamente una palabra ligada a la tecnología y comienza a pensarse como una forma de construir comunidad, de vincular saberes y de abrir posibilidades.

Filosofía de una pregunta urgente: ¿Cómo crear en tiempos de algoritmo?

Uno de los núcleos más potentes del simposio será la mesa dedicada a inteligencia artificial, arte y nuevas narrativas. Allí no se buscará simplemente celebrar los avances tecnológicos ni denunciarlos de forma automática: la intención es pensar.

“Buscamos acá que realmente sea un espacio de construcción de experiencias, pero también de debatir”, afirma Luzardo.

La responsable de Dínamo insiste en que la velocidad de la tecnología suele adelantarse a nuestra capacidad de comprenderla:

“La tecnología pasa tan rápido que a veces es mucho más rápido que los procesos de las personas mismas para poder entenderlo”.

La pregunta filosófica que atraviesa la jornada es profunda: si la inteligencia artificial modifica la manera de producir imágenes, música, escritura y relatos, ¿Qué sucede con la autoría, con la sensibilidad, con la ética y con la experiencia humana?

“¿Qué pasa con esto de crear en tiempo algoritmo? ¿Qué nos suma, qué no? ¿Qué pasa con lo ético y qué no pasa?”.

Lejos de imaginar a la inteligencia artificial como una amenaza abstracta, Luzardo propone verla como una realidad con la que es necesario dialogar:

“No nos hacemos ajenos, sino que lo ponemos en discusión y lo conversamos también para acompañar esos proyectos y a esas personas”.

Un mapa de voces para pensar el presente

La jornada comenzará con una apertura institucional encabezada por el intendente de Canelones, junto a Bruno Gili, referente de Uruguay Innova, y autoridades nacionales vinculadas al área de industria e innovación. Allí también se anunciarán nuevos proyectos estratégicos del departamento.

La primera gran mesa estará dedicada a “Inteligencia Artificial Generativa: oportunidades y dilemas”. Será moderada por Pablo Casacuberta y contará con la participación de referentes del futuro Centro Nacional de Inteligencia Artificial, de la Universidad de la República y de la Red Internacional de Inteligencia Artificial.

Entre pantallas, poesía y política cultural

La segunda mesa profundizará en “Arte, cultura y nuevas narrativas”. Moderada por Carlos Dopico, reunirá perspectivas muy distintas, capaces de dialogar entre sí.

Participarán:

Luis Camnitzer, desde Nueva York, aportando una mirada internacional sobre arte, educación y contemporaneidad.

María Eugenia Vidal, directora nacional de Cultura.

Fernando Foglino, poeta y artista visual.

Leticia Tanki, artista multidisciplinaria.

Laura López de Torres, artista, escritora y educadora.

Carolina Zunino, docente y artista musical.

La diversidad de perfiles no es casual. Según Luzardo, el objetivo fue construir mesas que verdaderamente produzcan conversación:

“Intentamos armar que sea realmente diverso y que se genere la conversación y el intercambio”.

También los moderadores fueron elegidos por sus dobles pertenencias: la reflexión y la práctica, la gestión y la sensibilidad, el periodismo y la creación.

La batalla silenciosa por las ideas: propiedad intelectual y economía creativa

Otro de los momentos centrales del simposio será la mesa “Economía Creativa, Propiedad Intelectual y Desarrollo Local”. Allí aparecerá una pregunta decisiva para los artistas y emprendedores del Uruguay contemporáneo: cómo proteger y potenciar aquello que se crea.

“¿Cómo la innovación genera propiedad intelectual para el Uruguay?”, plantea Luzardo.

La mesa será moderada por Samantha Navarro, en representación de AGADU, y contará con la participación de:

Marianela Delor, directora nacional de Propiedad Intelectual y Registro de Software del MIEM.

Alejandra Martínez, directora nacional de Emprendimientos de UTEC.

Joana Peluffo, coordinadora del área de Industrias Creativas.

Representantes de Uruguay XXI.

Integrantes de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos.

La presencia de AGADU no será menor. Luzardo adelanta que la institución podría sorprender con una mirada menos conservadora de lo esperado:

“Nos va a sorprender la visión de AGADU que tiene sobre algunos temas”.

Y agrega: “Hay veces que cuando son jóvenes que están arrancando no saben ni los derechos que tienen en el desarrollo intelectual de esas propuestas”.

Videojuegos, juventudes y futuros posibles

Uno de los temas que atraviesa el encuentro es el creciente peso de la industria de los videojuegos en Uruguay. Para Dínamo, allí no solo existe una oportunidad económica, sino también una experiencia cultural y generacional.

“Es el área que más está exportando hoy en día estos servicios”, explica Luzardo.

La responsable de Dínamo destaca que muchas veces esos desarrollos surgen fuera de los circuitos tradicionales, impulsados por jóvenes autodidactas:

“Hay un laburo internacional que es gigante, pero también estas instancias permiten compartir esa experiencia, poder potenciar y acompañar”.

El simposio buscará justamente tender puentes entre esos talentos emergentes y las políticas públicas.

“Abrir mundo a otros chiquilines y chiquilinas que están arrancando y no saben realmente el desarrollo que hay en esa línea”.

El territorio como laboratorio

La última parte de la jornada estará dedicada a experiencias territoriales innovadoras. La mesa será moderada por Agesic y presentará proyectos del Gobierno de Canelones, el Distrito de Innovación Metropolitana y diversas experiencias independientes.

Entre ellas estarán:

TUMO.

La Licenciatura de Jazz de UTEC.

La cooperativa de vivienda Chacra.

Endemia Conservación.

Nuevos proyectos estratégicos del Gobierno de Canelones.

Una invitación a pensar juntos

El Simposio Innovación, Creatividad y Territorio será gratuito, con inscripción previa (en este link) y cupos limitados. Está especialmente orientado a artistas, creadores, estudiantes, emprendedores, colectivos e instituciones, aunque la convocatoria permanece abierta a toda la comunidad.

“Pensamos específicamente en artistas y creadores, estudiantes, emprendedores, instituciones y también para el público en general”.

La jornada se realizará el martes 21 de abril, de 9.30 a 19 horas, en Espacio Dínamo de Atlántida, y también podrá seguirse por streaming a través del canal de YouTube del Gobierno de Canelones.

Tal vez la verdadera importancia de este encuentro no esté únicamente en las respuestas que pueda ofrecer, sino en las preguntas que deja abiertas. En un tiempo atravesado por algoritmos, automatizaciones y nuevas formas de producir cultura, Canelones propone detenerse un momento y volver a pensar qué significa crear, convivir y construir futuro.