En una jornada dónde las miradas se centran en el debut de Uruguay en este Mundial, el grupo del elenco celeste se abre con el choque entre España y Cabo Verde, que tiene lugar en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Los europeos son uno de los favoritos, mientras que los africanos debutan de manera absoluta.
atento Uruguay
España y Cabo Verde igualan en la apertura del grupo de Uruguay
Europeos y africanos se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, abriendo así el grupo de Uruguay que debutará en la noche en el Mundial.