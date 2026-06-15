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Mundial |

atento Uruguay

España y Cabo Verde igualan en la apertura del grupo de Uruguay

Europeos y africanos se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, abriendo así el grupo de Uruguay que debutará en la noche en el Mundial.

España iguala ante Cabo Verde.

España iguala ante Cabo Verde.
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En una jornada dónde las miradas se centran en el debut de Uruguay en este Mundial, el grupo del elenco celeste se abre con el choque entre España y Cabo Verde, que tiene lugar en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Los europeos son uno de los favoritos, mientras que los africanos debutan de manera absoluta.

Como era de esperar, el primer tramo del encuentro tuvo a un sólo equipo en cancha y fueron los europeos, que dominaron a su gusto el trámite del juego y no pasaron mayores zozobras en el fondo. Pese al dominio con el balón, no pudieron romper el arco caboverdiano.

La más clara iba a llegar al minuto 39 de la primera parte, cuando un centro desde la izquierda encontró la cabeza de Oyarzabal pero la pelota impactó en el travesaño y en el rebote el golero logró sacarla al córner.

España

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri (87' Nico Williams), Fabián Ruiz (71' Mikel Merino); Ferran Torres (81' Dani Olmo), Gavi (71' Lamine Yamal), Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente

Cabo Verde

Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (76' Joao Pablo); Kevin Lenini, Laros Duarte (61' Deroy Duarte); Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral (61' Willy Semedo); Dailon Livramento (61' Nuno da Costa).

DT: Bubista

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