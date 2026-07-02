Estados Unidos avanza a paso firme rumbo a octavos de final

Los tres anfitriones siguen en carrera y jugarán los octavos de final del Mundial. Luego de las clasificaciones de México y de Canadá, en la noche de este miércoles, Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina para medirse ahora ante Bélgica.
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Si bien los locatarios fueron superiores, iban a tener que esperar hasta el minuto 44 para abrir el marcador. Dest quiso asistir entre líneas, y tras un rebote en la defensa europea, la pelota le quedó dentro del área a Folarin Balogun para que este definiera ante la salida del golero.
En la segunda mitad, los dirigidos por Pochettino iban a recibir una pésima noticia, y es que a los 61 minutos, tras una revisión en el VAR, el árbitro expulsó a Folarin Balogun. Sin embargo, y pese a jugar con uno menos, Estados Unidos no iba a bajar los brazos e iba a extender el resultado.
Cuando quedaban ocho minutos para el cierre, Malik Tillman se encargó de ejecutar un tiro libre a escasos metros del área, y con un remate espectacular por sobre la barrera, marcó el segundo tanto del encuentro.
Con este resultados, Estados Unidos se metió a octavos de final, instancia en dónde lo espera Bélgica quien derrotó de manera increíble a Senegal.
Estados Unidos
Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie (90' Giovanni Reyna), Tyler Adams, Malik Tillman; Serginho Dest (88' Sebastian Berhalter), Folarin Balogun, Christian Pulisic (88' Ricardo Pepi).
DT. Mauricio Pochettino.
Bosnia y Herzegovina
Nicola Vasilij; Amar Dedic, Nicola Katic (75' Amar Memic), Tarik Muharemovic, Sjtepan Radelic, Sead Kolasinac (75' Haris Tabakovic); Armir Gigovich (51' Esmir Bajraktarevich), Ivan Sunjic (51' Benjamin Tahirovic), Kerim Alajbegovi; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (51' Ermir Mahmic).
DT. Sergej Barbarez.