Kast invitó a los empresarios uruguayos a invertir en Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, encabezó este jueves un encuentro con representantes del mundo empresarial uruguayo en Montevideo y les extendió una invitación a realizar inversiones en el país. "Después de 10 años de estancamiento, hoy día vemos en Chile cómo la inversión está próxima a iniciarse", afirmó.
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"La invitación está abierta para cada una de las personas y empresas que quieran invertir en Chile, nosotros les vamos a garantizar seriedad de parte del Estado, certeza jurídica, seguridad física para las personas que concurran a hacer esas inversiones y muchas posibilidades de crecer", afirmó el mandatario durante su discurso en un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).
Durante el encuentro, el presidente sostuvo que su administración ha recuperado la confianza de los inversionistas mediante la agilización de permisos para proyectos de inversión, señalando que entre abril y junio se destrabaron iniciativas por más de U$S 16.000 millones y que, durante el primer semestre, la cifra alcanzó los U$S 24.000 millones.
Reforma en Chile
También afirmó que su Gobierno impulsa una reforma para aumentar la competitividad tributaria, con una reducción del impuesto corporativo y un mecanismo de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, con el objetivo de otorgar mayor certeza a quienes decidan instalar proyectos en Chile.
"Después de 10 años de estancamiento, hoy día vemos en Chile cómo la inversión está próxima a iniciarse", añadió el mandatario.
En materia de integración regional, el mandatario valoró el liderazgo que Uruguay ejercerá en el Mercosur y respaldó una mayor coordinación entre las economías sudamericanas para negociar con las grandes potencias.
Respaldo a Uruguay
Asimismo, reiteró el apoyo de Chile al ingreso de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y promovió el Corredor Bioceánico como una plataforma logística para conectar Sudamérica con los mercados asiáticos.
Finalmente, Kast afirmó que Chile mantiene una relación de cooperación con los países vecinos y reiteró su invitación a los empresarios uruguayos a invertir en el país, asegurando que el Gobierno ofrecerá estabilidad institucional, certeza jurídica y condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos.