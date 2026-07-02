Kast invitó a los empresarios uruguayos a invertir en Chile

Reforma en Chile

También afirmó que su Gobierno impulsa una reforma para aumentar la competitividad tributaria, con una reducción del impuesto corporativo y un mecanismo de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, con el objetivo de otorgar mayor certeza a quienes decidan instalar proyectos en Chile.

"Después de 10 años de estancamiento, hoy día vemos en Chile cómo la inversión está próxima a iniciarse", añadió el mandatario.

En materia de integración regional, el mandatario valoró el liderazgo que Uruguay ejercerá en el Mercosur y respaldó una mayor coordinación entre las economías sudamericanas para negociar con las grandes potencias.

Respaldo a Uruguay

Asimismo, reiteró el apoyo de Chile al ingreso de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y promovió el Corredor Bioceánico como una plataforma logística para conectar Sudamérica con los mercados asiáticos.

Finalmente, Kast afirmó que Chile mantiene una relación de cooperación con los países vecinos y reiteró su invitación a los empresarios uruguayos a invertir en el país, asegurando que el Gobierno ofrecerá estabilidad institucional, certeza jurídica y condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos.