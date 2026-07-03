De manera agónica y con polémica, Portugal eliminó a Croacia

Lentamente van finalizando los dieciseisavos de final del Mundial, y en la noche de este jueves hubo dos nuevos encuentros, que se sumaron a la goleada y clasificación de España. Destaca el gran triunfo de Portugal ante Croacia para chocar ante los dirigidos por Luis de la Fuente.
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La selección que tiene a Cristiano Ronaldo como figura, comenzó perdiendo luego de que a los 53 minutos un envío de Stanišic cayó en el segundo palo en dónde recibió Perisic quien controló y con un gran zurdazo, cruzó la pelota para poner el primer tanto del partido. Croacia fue más que el equipo portugués durante los primeros 60 minutos del partido, pero sin poder ser claro a la hora de definir, algo que iba a terminar pagando muy caro.
A los 68 minutos, y luego de una revisión en el VAR, el árbitro sancionó penal para Portugal, siendo una de las grandes polémicas de este encuentro. Quien se hizo cargo de esto fue Cristiano Ronaldo, que con un tiro potente igualó en el encuentro. Este tanto potenció al elenco portugués para los minutos finales.
El tiempo de adición fue una verdadera montaña rusa de situaciones y polémicas. A los 94 minutos, un centro perfecto de Leão cayó en la cabeza de Gonçalo Ramos quien ganó entre dos defensores para conectar de cabeza y pese al esfuerzo y que cabeceó incómodo, puso el segundo para Portugal dando vuelta el encuentro.
Pero al partido le quedaba una situación más, jugados más de 10 minutos de adición, Gvardiol ganó dentro del área portuguesa y marcó el empate que desató la locura de los hinchas croatas. Sin embargo, el árbitro fue llamado al VAR y anuló el tanto por una posición adelanta del goleador debido a un roce en un compañero, jugada que generó muchísima polémica y malestar porque no hay una imagen clara que muestre un claro contacto de la pelota.
Con esta victoria por 2 a 1, Portugal se metió en los mejores dieciséis equipo del Mundial, instancia en la que enfrentará a España.
Suiza 2-0 Argelia
En la madrugada, europeos y africanos dejaron un partido no del todo atractivo pero en el que los suizos fueron, con poco, claramente superiores. El juego se iba a abrir a los 11 minutos cuando Johan Manzambi apareció por izquierda, se sacó a dos rivales de arriba y asistió a Breel Embolo, que la empujó bajo el arco para poner el primer tanto.
En el amanecer de la segunda mitad, un mal despeje de la defensa de Argelia cayó en los pies de Dan Ndoye que sacó un derechazo potente para marcar el segundo gol del partido y darle la clasificación a Suiza. En los octavos de final enfrentará al ganador de Colombia ante Ghana.