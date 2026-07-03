De manera agónica y con polémica, Portugal eliminó a Croacia

El tiempo de adición fue una verdadera montaña rusa de situaciones y polémicas. A los 94 minutos, un centro perfecto de Leão cayó en la cabeza de Gonçalo Ramos quien ganó entre dos defensores para conectar de cabeza y pese al esfuerzo y que cabeceó incómodo, puso el segundo para Portugal dando vuelta el encuentro.

Pero al partido le quedaba una situación más, jugados más de 10 minutos de adición, Gvardiol ganó dentro del área portuguesa y marcó el empate que desató la locura de los hinchas croatas. Sin embargo, el árbitro fue llamado al VAR y anuló el tanto por una posición adelanta del goleador debido a un roce en un compañero, jugada que generó muchísima polémica y malestar porque no hay una imagen clara que muestre un claro contacto de la pelota.

Con esta victoria por 2 a 1, Portugal se metió en los mejores dieciséis equipo del Mundial, instancia en la que enfrentará a España.

Suiza 2-0 Argelia

En la madrugada, europeos y africanos dejaron un partido no del todo atractivo pero en el que los suizos fueron, con poco, claramente superiores. El juego se iba a abrir a los 11 minutos cuando Johan Manzambi apareció por izquierda, se sacó a dos rivales de arriba y asistió a Breel Embolo, que la empujó bajo el arco para poner el primer tanto.

En el amanecer de la segunda mitad, un mal despeje de la defensa de Argelia cayó en los pies de Dan Ndoye que sacó un derechazo potente para marcar el segundo gol del partido y darle la clasificación a Suiza. En los octavos de final enfrentará al ganador de Colombia ante Ghana.