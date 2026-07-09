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Mundial |

se queda hasta el final

A ritmo imparable: por cuarto Mundial consecutivo, Francia está entre los cuatro mejores

La selección europea se impuso con claridad por 2 a 0 a Marruecos, está en semifinales en dónde aguarda por el ganador de Bélgica ante España.

Francia derrota a Marruecos.

Francia derrota a Marruecos.
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En Boston se jugó la primera semifinal del Mundial, en la que Francia no pasó mayores problemas, derrotó 2 a 0 a Marruecos y está entre los cuatro mejores equipos del torneo por cuarta edición consecutiva. Su rival será el ganador del encuentro entre Bélgica y España.

En apenas cuatro minutos, Francia generó dos situaciones de gran peligro que tuvieron fantásticas intervenciones de Bono. Primero ante un remate de media distancia de Mbappé y luego tras un cabezazo en el área chica de Upamecano.

A los 28 minutos, el árbitro sancionó un penal para el elenco europeo que dejó muchas dudas. Kylian Mbappé pateó muy mal el penal y Bono se tiró contra su izquierda para contener el remate y mantener el partido igualado.

En la segunda mitad la selección africana comenzó mejor que los europeos, sin embargo, la calidad de Kylian Mbappé iba a ser clave. Luego de recuperar la pelota en la salida, Doue asistió al "10" y este con una gran media vuelta se puso frente al arco y con un remate cruzado puso la pelota inalcanzable para Bono, marcando el primer gol del elenco francés.

Apenas seis minutos más tarde, e instantes antes de la pausa de hidratación, Dembelé tomó la pelota en campo rival y por el centro avanzó hasta quedar en la puerta del área mayor, sacó un gran derechazo para que pese a los esfuerzos del golero marroquí, ampliar la distancia en el marcador.

Pese al resultado y la derrota, sobre el minuto 80, Marruecos iba a tener una situación muy clara en los pies de Rahimi quien sacó un tiro potente de media distancia que obligó a Maignan a volar contra su derecha para sacar la pelota al córner.

Con este resultado, Francia está en los mejores cuatro equipos del torneo, ante Bélgica o España buscará volver a colocarse en la gran final en dónde irá por una nueva corona.

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé (85' Malo Gusto), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné (71' Warren Zaire-Emery), Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doue (77' Bradley Barcola); Kylian Mbappé (77' Jean Philippe Mateta).

DT: Didier Deschamps

Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (74' Zakaria El Ouahdi); Ayyoub Bouaddi (62' Sofyan Amrabat), Neil El Aynaoui; Chemsdine Talbi (85' Amine Sbaï), Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss (62' Soufiane Rahimi); Brahim Diaz (74' Gessime Yassine).

DT: Mohamed Ouahbi

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