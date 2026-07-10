España no brilló pero vuelve a semifinales del Mundial luego de 16 años

Para la segunda mitad el partido se hizo entretenido, de ida y vuelta, con una selección española que buscó desequilibrar desde las individualidades mientras que Bélgica aguantando en defensa y buscando lastimar de contragolpe.

España con el paso de los minutos fue más pero sin ser claro. Sin embargo, a los 88 minutos Cubarsí avanzó con la pelota, se animó a patear de media distancia, el golero Lammens dio un rebote que le quedó a Mikel Merino quien la empujó al fondo del arco para volver a poner a los españoles por delante del marcador.

España regresa a las semifinales de un Mundial, instancia que no alcanzaba desde el 2010 y regresa en este 2026. En busca de un lugar en la definición, enfrentará a la gran favorita, Francia.

España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (55' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Mikel Merino), Álex Baena (55' Ferrán Torres); Mikel Oyarzabal (79' Nico Williams).

DT: Luis de la Fuente.

Bélgica

Thibaut Courtois (71' Senne Lammens); Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper (60' Joaquin Seys); Hans Vanaken (60' Axel Witsel), Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne (86' Alexis Saelemaekers), Leandro Trossard (60' Romelu Lukaku); Charles De Ketelaere.

DT: Rudi García.