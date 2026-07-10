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Mundial |

De manera agónica

España no brilló pero vuelve a semifinales del Mundial luego de 16 años

La selección de Luis de la Fuente derrotó 2 a 1 sobre el final del encuentro a Bélgica, y ahora enfrentará a Francia por un lugar en la final.

España semifinalista del Mundial.

España semifinalista del Mundial.

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De manera agónica y con un gol en el cierre del encuentro, España derrotó 2 a 1 a Bélgica y de esta manera se metió en las semifinales del Mundial en dónde enfrentará a Francia. Los españoles vuelven a esta instancia luego de 16 años.

España comenzó mejor en un primer tiempo que fue parejo, y a los 30 minutos logró plasmar esta superioridad en el marcador. Tras una jugada por izquierda, Oyarzabal remató dentro del área, Courtois tapó el tiro peor en el rebote apareció Fabián Ruiz para adelantarse a los defensores y mandar la pelota al fondo de la red.

Pese a la superioridad española, la selección belga iba a reaccionar a tiempo para volver a ponerse en partido. A falta de cuatro minutos para el final de la primera mitad, Castagne apareció por el sector derecho, mandó un gran centro al área para que Charles De Ketelaere ganara entre los defensores y de cabeza, pusiera el encuentro en igualdad nuevamente.

Para la segunda mitad el partido se hizo entretenido, de ida y vuelta, con una selección española que buscó desequilibrar desde las individualidades mientras que Bélgica aguantando en defensa y buscando lastimar de contragolpe.

España con el paso de los minutos fue más pero sin ser claro. Sin embargo, a los 88 minutos Cubarsí avanzó con la pelota, se animó a patear de media distancia, el golero Lammens dio un rebote que le quedó a Mikel Merino quien la empujó al fondo del arco para volver a poner a los españoles por delante del marcador.

España regresa a las semifinales de un Mundial, instancia que no alcanzaba desde el 2010 y regresa en este 2026. En busca de un lugar en la definición, enfrentará a la gran favorita, Francia.

España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (55' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Mikel Merino), Álex Baena (55' Ferrán Torres); Mikel Oyarzabal (79' Nico Williams).

DT: Luis de la Fuente.

Bélgica

Thibaut Courtois (71' Senne Lammens); Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper (60' Joaquin Seys); Hans Vanaken (60' Axel Witsel), Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne (86' Alexis Saelemaekers), Leandro Trossard (60' Romelu Lukaku); Charles De Ketelaere.

DT: Rudi García.

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