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Mundial | Islas Malvinas | Argentina

polémica mundial

Primer ministro británico: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sí"

Desde el gobierno de Reino Unido, exigen que la FIFA sancione a Argentina por desplegar la bandera con la consigna "las Malvinas son argentinas".

Reino Unido exige a la FIFA sancionar a Argentina por bandera de las Islas Malvinas.

Reino Unido exige a la FIFA sancionar a Argentina por bandera de las Islas Malvinas.

 Ian MacNicol / Cadena Ser
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"Este asunto le corresponde ahora a la FIFA, y espero que la FIFA lleve a cabo una investigación adecuada al respecto", señaló el secretario de Comercio británico, Peter Kyle, en diálogo con Times Radio. Después de que el equipo del técnico alemán que dirige a Inglaterra, Thomas Tuchel, quedase eliminado del Mundial, el funcionario británico aseguró que el gesto de los futbolistas argentinos fue "totalmente inapropiado" y reclamó que la FIFA "lleve a cabo una investigación adecuada".

La Oficina del primer ministro Keir Starmer también manifestó su expectativa de que el organismo rector del fútbol mundial investigue a los jugadores de la vigente campeona mundial por reclamar la soberanía del archipiélago. "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son", señalaron desde la oficina ministerial. "La autodeterminación es cosa de los isleños, y nuestro compromiso con las Falklands (como denominan a las Malvinas) nunca flaqueará".

Desde la Oficina del primer ministro británico también dejaron trascender que "cualquier posible medida es competencia de la FIFA, remarcando que "ha sido un Mundial fantástico y hemos sostenido en todo momento que la política debe mantenerse al margen del fútbol", sostuvieron.

La respuesta desde Argentina

El miércoles, antes del partido, el Gobierno argentino advirtió que estaba prohibido el uso de banderas y camisetas con alusiones a las Islas Malvinas durante el partido del miércoles en el estadio de Atlanta (Georgia, sureste), lo que generó críticas dentro del país.

El presidente argentino, Javier Milei, restó importancia a una posible sanción de la FIFA. "En el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de 30.000 dólares, no tendría que tener más consecuencias que eso", sostuvo en diálogo con la emisora El Observador.

A partir del reclamo soberano de Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, la dictadura argentina (1976-1983) intentó recuperarlas en abril de 1982 por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota del país sudamericano y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos durante el conflicto armado.

Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 en la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999).

(Sputnik)

FUENTE: sputnik

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