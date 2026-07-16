¿Qué árbitros corren con ventaja para dirigir la final del Mundial?

¿Quiénes son los candidatos a la final del Mundial?

Tal vez el que corre con mayor ventaja es Alireza Faghani, de 48 años, nacido en Irán pero que representa a Australia. Es un árbitro con una amplia trayectoria, en la que se destaca que actualmente dirige su tercer Mundial. En Rusia 2018 fue el árbitro del partido por el tercer y cuarto puesto.

Además de dirigir partidos decisivos en la Copa Asiática y Juegos Olímpicos, fue seleccionado por la FIFA para arbitrar la final del Mundial de Clubes 2024 entre el Chelsea y el PSG. En este Mundial dirigió los partidos entre Francia y Senegal, Colombia ante Portugal y México frente a Inglaterra.

Un escalón más abajo aparecen los nombres de Jalal Jayed (Marruecos) y Adham Makhadmeh (Jordania). El marroquí de 39 años, dirige su primer Mundial y ya lleva tres encuentros en esta edición (Alemania vs Curazao, Portugal vs Uzbekistán y Alemania vs Paraguay), mientras que el jordano de 39 años también tiene tres encuentros dirigidos en lo que es su primer Mundial (España vs Cabo Verde, Inglaterra vs RD Congo y Estados Unidos vs Bélgica).