¿Qué árbitros corren con ventaja para dirigir la final del Mundial?

Este domingo se estará jugando la gran final del Mundial, en la que Argentina estará enfrentando a España buscando alzar el máximo trofeo de selecciones. En las próximas horas, la FIFA designará a la terna arbitral para este encuentro, con tres candidatos picando en punta.
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En la nómina de trece árbitros que fueron elegidos para quedarse hasta instancias finales, uno imagino que aquellos pertenecientes a UEFA y Conmebol van a ser descartados por ser las confederaciones de los equipos que disputan esta instancia.
Tomando esa premisa como la ideal (que puede no tenerse en cuenta), la designación debería ser un árbitro de otra confederación. Ya los dos árbitros de Concacaf fueron designados para las semifinales por lo que los nombres de Alireza Faghani (iraní, representante por Australia), Jalal Jayed (Marruecos) y Adham Makhadmeh (Jordania), toman fuerza para estar en este choque.
¿Quiénes son los candidatos a la final del Mundial?
Tal vez el que corre con mayor ventaja es Alireza Faghani, de 48 años, nacido en Irán pero que representa a Australia. Es un árbitro con una amplia trayectoria, en la que se destaca que actualmente dirige su tercer Mundial. En Rusia 2018 fue el árbitro del partido por el tercer y cuarto puesto.
Además de dirigir partidos decisivos en la Copa Asiática y Juegos Olímpicos, fue seleccionado por la FIFA para arbitrar la final del Mundial de Clubes 2024 entre el Chelsea y el PSG. En este Mundial dirigió los partidos entre Francia y Senegal, Colombia ante Portugal y México frente a Inglaterra.
Un escalón más abajo aparecen los nombres de Jalal Jayed (Marruecos) y Adham Makhadmeh (Jordania). El marroquí de 39 años, dirige su primer Mundial y ya lleva tres encuentros en esta edición (Alemania vs Curazao, Portugal vs Uzbekistán y Alemania vs Paraguay), mientras que el jordano de 39 años también tiene tres encuentros dirigidos en lo que es su primer Mundial (España vs Cabo Verde, Inglaterra vs RD Congo y Estados Unidos vs Bélgica).