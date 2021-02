Ex intendente de Paysandú revela doble identidad de nacionalista procesado

El ex intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, recibió una serie de informaciones que le permitió detectar la doble Identidad de Sergio Escobar, el militante nacionalista contratado por la actual Intendencia sanducera en convenio con la Fundación A Ganar.

En mensaje que circula por las redes, el ex intendente frenteamplista sostiene: «Estimados:

Como ustedes saben, la Intendencia de Paysandú, según dicen a través de la Fundación a Ganar y por un convenio de recuperación de ex presos con la DINALI, incorporó entre sus filas a Sergio Escobar, alías El Zorro, alguién que fue condenado por delitos tales como trata de blancas, proxenetismo, explotación de menores, narcotráfico, lavado de activos.

Todos en Paysandú saben que él hacía llegar al PN a lugares donde por sí mismo no llegaban –nadie desconoce las redes que se tejen por abajo en el mundo de narcotráfico- que puso plata para la campaña y ahora fue contratado, junto con varios familiares. Dice que es para barrer calles, pero anda manejando una camioneta, de pantalón y camisa y acompaña a los directores generales a las reuniones en barrios.

Acá la gente tiene miedo de denunciar estas cosas. Es así.

A un compañero lo paró un militante del PN y le dijo que se fijara en el perfil de Facebook de German Mattos que era del Zorro utilizando su segundo nombre y su segundo apellido. Y efectivamente aparece él (se señor gordito, que al decir de una migo se parece más al Sargento García que al Zorro), y hay una foto muy elocuente en agosto de 2020 a un mes de las elecciones departamentales en la que está acompañado de una señora militante del PN, de un edil departamental Alejandro Colacce, que incluso en este periodo es Director Adjunto al MIDES Pdú, y nada más y nada menos que del Senador Gandini, el tipo que nos pasa pegando por la LUC y lo que venga.»

El mensaje va acompañado de una serie de fotos como prueba de lo sostenido.

Caras y Caretas Portal en su momento difundió los estrechos vínculos de la Fundación A Ganar con militantes del Partido Nacional, y como en particular, el intendente Paysandú, Nicolás Olivera había llamado a una licitación relámpago que adjudico casi directamente a la Fundación, para administrar los centros Caif del departamento.

https://www.carasycaretas.com.uy/la-sombra-de-ignacio-de-posadas-detras-de-los-130-despidos-en-paysandu/

Cuando se detectó la presencia de Sergio Escobar (Germán Mattos) alias el Zorro en la cuadrilla municipal, ( procesado en el año 2012 por ser líder de una banda dedicada a la explotación sexual de menores, proxenetismo y lavado de dinero varios colectivos de derechos humanos denunciaron la situación.

https://www.carasycaretas.com.uy/denuncian-contratacion-en-intendencia-sanducera-de-procesado-por-proxenetismo/

En otro orden, funcionarios del Mides Paysandú hicieron llegar a Caras y Carteas Portal, la denuncia de que había sido nombrado como adjunto a la dirección un edil departamental del Partido Nacional, Alejandro Colacce.

Germán Mattos ( Sergio Escobar) con el senador Gandini y el Edil Alejandro Colacce

Saludos por FB a Germán Mattos ( Sergio Escobar) alias el Zorro